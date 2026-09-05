Una nevada sorprendió a Bahía Blanca en pleno septiembre

Foto: La Nueva

Una inusual nevada sorprendió durante la noche del viernes a los habitantes de Bahía Blanca, en una jornada marcada por un brusco descenso de la temperatura y condiciones meteorológicas propias del invierno, pese a que septiembre ya comenzó.

El fenómeno se registró en distintos sectores de la ciudad y estuvo acompañado por lluvia, granizo y graupel, pequeños gránulos de hielo que llegaron a cubrir de blanco calles, techos y vehículos. Las imágenes rápidamente se difundieron a través de las redes sociales.

La posibilidad de precipitaciones níveas había sido anticipada en el pronóstico, que contemplaba para este sábado una probabilidad de entre el 10% y el 40% de nieve en Bahía Blanca, Sierra de la Ventana y sectores cercanos a Monte Hermoso.

El episodio se produjo por el ingreso de una masa de aire de origen antártico sobre el sur bonaerense, que provocó un marcado descenso térmico.

Si bien las nevadas no son desconocidas en el sur de la provincia de Buenos Aires, su aparición durante septiembre constituye un fenómeno poco frecuente.