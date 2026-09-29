Hilario Galli sobre el aumento de tasas: «la única capacidad que está teniendo el municipio es la de recaudar»

El concejal del bloque PRO, Hilario Galli, cuestionó duramente la reciente actualización de los tributos municipales dispuesta por el Intendente Maximiliano Wesner a través de un decreto.

En relación con el diagnóstico que difunde la administración municipal, Galli señaló: «Es un tanto contradictorio si de repente el diagnóstico que está teniendo el municipio y lo hace saber continuamente respecto a la capacidad instalada de las industrias locales, a comercios que cierran, a que los vecinos están endeudados, uno estaría esperando que el municipio esté pensando en medidas de alivio fiscal, no en una actualización o en un aumento de tasas».

El edil analizó la evolución de las tasas en la actual gestión y sostuvo: «Desde que asumió el intendente Wesner las tasas llevan un aumento acumulado del 585% porque continuamente ha ido utilizando la herramienta con la actualización máxima cada vez que tuvo la oportunidad, y la inflación que tenemos desde diciembre del 2023 a hoy es de 336%». Sobre el manejo de la economía local agregó: «El municipio tiene la posibilidad por una cuestión de estructura, de tamaño, de financiamiento, de poder mitigar ese impacto internamente, pero para eso tiene que tener una programación, tiene que tener un proyecto, tiene que tener un plan, tiene que sentarse y estudiar la situación».

Asimismo, remarcó la falta de obras que acompañen dicho incremento en la recaudación: «Nosotros lo que sí estamos viendo ahora con mucha preocupación es la voracidad fiscal con la cual encaró septiembre el municipio». «Es el gobierno con menor obra pública en la historia de la ciudad. Para que tengas una idea, de las obras que presupuestaron para este año con fondos municipales llevan una ejecución de menos del 25%, y si uno lo toma en términos generales de ingresos totales desde que inició su gestión a hoy, la ejecución de obra pública está en solo 0,5% de los ingresos totales».

Por último, hizo referencia a la falta de respuesta ante las consultas del cuerpo deliberativo respecto del uso de los fondos públicos: «Cada vez el déficit es más grande, cada vez la voracidad fiscal es mayor, por lo tanto cada vez recaudan más y gastan más ¿en qué? Porque no lo estamos viendo en mejor calidad de vida».

Fuente: Desayuno con Noticias