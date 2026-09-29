Para el Municipio: «no es un aumento, es una actualización»

El municipio salio a justificar en una gira radial matutina el incremento del 14.58 % de tasas que acumula en lo que va del año mas del 33 %.

La secretaria de economía y hacienda de la municipalidad, María Eugenia Bezzoni, salió a explicar los alcances del reciente aumento del 14,58% en las tasas municipales y brindó un panorama detallado sobre las finanzas de la comuna, el nivel de cobrabilidad, la discusión salarial y el déficit económico.

Bezzoni aclaró en primer lugar la distinción técnica entre aumento y actualización. «no es un aumento, es una actualización que se corresponde con la variación del índice de precios al consumidor que informó el indec para el período marzo-agosto de 2026», afirmó la funcionaria, precisando que la medida abarca no solo a los servicios urbanos sino también a «la tasa de servicios rurales, seguridad e higiene, marcas y señales, y distintos tipos de tributos que permiten su actualización en cuanto a los importes mínimos».

En ese sentido, remarcó la diferencia conceptual frente a los reclamos: «con esta actualización lo único que estamos haciendo es poder mantener en términos reales los distintos servicios que presta el municipio. si nosotros estuviéramos hablando de un aumento, estaríamos recuperando en términos reales y tener un incremento superior a lo que fue la inflación».

Al analizar la tasa de servicios urbanos, la secretaria advirtió que lo recaudado no llega a cubrir el costo operativo. «al prestador de servicio le pagamos un 40% más de lo que estamos percibiendo actualmente por la tasa de servicio urbano. y estoy hablando de un solo servicio; hay que sumar muchísimos otros servicios de mantenimiento de calles, tratamiento de residuos y todo lo que es el mantenimiento de los parques», señaló. además, precisó el impacto que tiene sobre las arcas locales: «lo que nosotros recaudamos de la tasa de servicios urbanos equivale al 8% nada más de todos los ingresos del municipio. es un ingreso que no es de los más significativos».

Sobre las tarifas específicas que comenzarán a regir según las zonas delimitadas, bezzoni detalló: «en la categoría 2, que es todo lo que es edificado, la zona 1 queda en un valor de $50.320, y después tenemos una zona 4, que sería por afuera de las cuatro avenidas, de $29.169. después tenemos edificaciones que están sobre calles no pavimentadas, que quedarían en un valor de $21.000, lo mismo que las localidades. más o menos estamos hablando de un rango entre $21.000 y $50.000 para todo lo que es edificado».

En relación al cumplimiento por parte de los contribuyentes, indicó que la cobrabilidad se mantiene estable desde hace tiempo. «ya hace un par de años que está en un 60%. llegó a estar hace muchísimos años atrás en un 67%, después bajó al 63%, y con toda esta recesión que estamos viviendo se ha sostenido en un 60%. es un porcentaje que dentro de lo que son otros municipios de la zona y de la provincia es bastante parecido», analizó.

Frente a los cuestionamientos de bloques opositores que señalaron que la suba superó el índice inflacionario, la funcionaria fue contundente: «eso es totalmente falso y la verdad que duele que se interprete de manera maliciosa la ordenanza. nosotros tenemos que hablar de que hay una actualización que siempre está por atrás de la inflación, estamos actualizando un semestre anterior. no nos podemos salir de esos índices, no es más ni menos que lo que ha publicado el indec».

Asimismo, rechazó que los fondos de esta adecuación se destinen a pagar salarios municipales. «la paritaria no tiene nada que ver con esta actualización. la tasa de servicios urbanos no alcanza para retribuir todos los servicios de contraprestación que tiene, imaginate que menos podés llegar a financiar el gasto de personal. el gasto de personal se discute en otro ámbito, tiene otra fuente de financiamiento básicamente compuesto por la coparticipación y otros tributos municipales», explicó.

En cuanto a las paritarias y la situación salarial de los trabajadores comunales, indicó que «en este mes se logró terminar de recomponer toda la inflación del 2025» y que en paralelo «se trabaja con el 2026 con esta recomposición que logra llegar a la inflación acumulada a agosto». de cara al fin de año y al cobro de finanzas clave, sostuvo: «faltan tres meses y obviamente estamos trabajando en eso. es muy complicada la situación, pero trabajando en pos de poder llegar, siempre con responsabilidad y no prometiendo cuestiones que después sabemos que no podríamos cumplir».

Por último, sobre el panorama financiero general y la cifra del déficit en las cuentas públicas, la titular de economía y hacienda detalló: «si entrás al sistema rafam hoy está en los $5.000 millones de déficit, que va a ser superior a fin de año por todas estas cuestiones técnicas. estamos con muchísimo menos recursos, y esto es una parte mínima en lo que es toda la masa de ingreso al municipio».

«Tenemos una responsabilidad que es mirar de puertas internas al municipio y todos los servicios que presta, con menos recursos producto de esta crisis económica que estamos viviendo hace tres años, con terrible crisis de ingresos. lo mínimo que podemos hacer en este contexto es seguir prestando los servicios esenciales que presta el municipio, no tener déficit social y que las tasas mínimamente permitan retribuir a los servicios», concluyó.

Fuente: Desayuno con Noticias