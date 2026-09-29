Hilario Galli apuntó a las bonificaciones de los funcionarios municipales: «se paga para imprimir hojas y estacionar autos»

El concejal del bloque PRO, Hilario Galli, advirtió sobre la distribución de los recursos de la Comuna, la paritaria del sector público y las bonificaciones otorgadas a la planta política del Ejecutivo local.

Al ser consultado sobre el reciente incremento salarial otorgado a los trabajadores municipales, expresó: «Tuvimos un aumento de tasas desde el inicio de la gestión Wesner hasta 585%, tendríamos que ver si los sueldos de los municipales aumentaron en el mismo tamaño para ver si hay una proporción».

Respecto a la dinámica de negociación con el Sindicato de Trabajadores Municipales, declaró: «No hubo información sobre qué se estaba negociando, cómo se está negociando. Nosotros dábamos aumento de repente del 30% y aún así teníamos carpas afuera de la municipalidad, teníamos paros dentro del hospital… Y no nos olvidemos que este gobierno arrancó la gestión dando todos sus aumentos paritarios por decreto». Además, cuestionó: «Hoy todos estos acuerdos paritarios que simplemente anuncia el municipio no tienen ningún tipo de ruido de parte del sindicato, entonces algo en el medio pasó. Algún tipo de vínculo o relación supongo que tendrá que ver con cuestiones partidarias que hacen que la relación sea mucho más sencilla de la que pudo haber sido con nosotros».

Por otro lado, Galli cuestionó el otorgamiento de adicionales salariales dentro de la gestión: «En lo único que lo ve reflejado es en cada vez más bonificaciones para más funcionarios públicos y nada más, porque ni siquiera el empleado común lo ve reflejado en su sueldo».

En esa misma línea, el edil afirmó: «Nosotros la pagamos solamente a 5 funcionarios muy específicos de Defensa Civil, pero en este caso se la están pagando a más de 200 funcionarios. Se pagan bonificaciones para imprimir hojas, se pagan bonificaciones para recorrer oficinas… Hasta para estacionar autos hay alguien que sería el estacionador de vehículos».

Finalmente, criticó la falta de acceso a la información sobre el personal del Municipio: «La respuesta que tuvimos por parte del municipio fue darnos de baja la posibilidad de ingresar a la pestaña de personal del RAFAM». Y concluyó: «No tenemos posibilidad de acceso a las contrataciones ni tampoco al personal».