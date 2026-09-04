Violento choque y vuelco en Rufino Fal e Independencia

Un violento choque entre dos automóviles se registró este viernes por la tarde en la intersección de Rufino Fal e Independencia, donde una Ford EcoSport terminó volcada luego de colisionar con un Renault Kwid.

Por causas que no fueron precisadas, ambos vehículos protagonizaron el impacto y, como consecuencia, la EcoSport terminó volcada sobre la calzada.

Hasta el lugar concurrió una ambulancia y también intervino personal del Comando de Patrullas.