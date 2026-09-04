“Esta es la senda por la cual tenemos que seguir transitando”: Wesner destacó el reconocimiento de Nación al Hospital Municipal

“Esta es la senda por la cual tenemos que seguir transitando: el camino de la planificación, del trabajo y de una salud de calidad para todos”, sostuvo el intendente Maximiliano Wesner durante el acto realizado este viernes en el Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura”, luego de que la institución recibiera el reconocimiento como “Establecimiento Comprometido con la Calidad”.

El jefe comunal destacó el trabajo realizado por los distintos equipos que participaron del proceso y puso el reconocimiento en relación con la tarea cotidiana que se desarrolla en el hospital.

“Quiero felicitar por este trabajo que vienen haciendo con tanto esfuerzo, todos los días. Al personal médico, personal técnico, personal administrativo, personal de mantenimiento, a esta gran familia que pone el cuerpo todos los días en un contexto muy complejo”, expresó Wesner.

El intendente también remarcó que el reconocimiento no alcanza solamente a quienes participaron directamente de la evaluación, sino que representa, según señaló, una decisión vinculada con el funcionamiento del sistema público de salud.

“Les agradezco enormemente porque es un reconocimiento para ustedes, pero es un reconocimiento también a la decisión política que hemos tomado de llevarlo adelante. A la par, es un reconocimiento que tiene como faro a nuestros vecinos y a nuestras vecinas que transitan este hospital todos los días”, afirmó.

Un proceso de evaluación y mejora

El reconocimiento fue otorgado luego de un proceso que involucró a diferentes áreas del Hospital Municipal y que permitió analizar sus prácticas y procesos a partir de cuatro dimensiones: la organización del establecimiento, la gestión de los recursos humanos, la gestión de la calidad y la seguridad de los pacientes.

La iniciativa forma parte de una estrategia impulsada y acompañada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, orientada a promover buenas prácticas y fortalecer los estándares de calidad en los establecimientos públicos de salud.

Entre los objetivos de esta estrategia se encuentran la elaboración de diagnósticos sobre la calidad de los servicios, el monitoreo continuo y la identificación de oportunidades de mejora.

Para alcanzar el reconocimiento, en el Hospital se llevó adelante un trabajo de relevamiento, autoevaluación y sistematización de prácticas y procesos, con participación de distintos equipos de la institución.

Durante el acto se entregaron certificados a profesionales y trabajadores que asumieron el compromiso y participaron del proceso.

La continuidad del proceso

El reconocimiento obtenido por el Hospital Municipal no implica el cierre de la evaluación, sino que plantea una continuidad del trabajo iniciado. A partir de las oportunidades de mejora identificadas durante el proceso, está previsto que se desarrollen nuevas acciones y planes destinados a fortalecer aquellos aspectos que requieran profundización.

Del acto participaron, junto a Wesner, la jefa de Gabinete y diputada provincial Mercedes Landívar; el subsecretario de Atención Médica y director del Hospital, Fernando Alí; el director de Región Sanitaria IX, Ramiro Borzi; la subsecretaria de Atención Primaria de la Salud, Victoria Nogal; y la subsecretaria de Administración Médica, María Emilia Castro.

También estuvieron presentes autoridades municipales y hospitalarias, profesionales y trabajadores de la salud.

“El agradecimiento es enorme”, expresó Wesner al cerrar su intervención, y volvió a destacar el trabajo de quienes integran el Hospital Municipal y la necesidad de continuar avanzando en políticas vinculadas con la planificación y la calidad de la atención.