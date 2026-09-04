Malvinas: Gran Bretaña le advirtió a Milei que sus Fuerzas Armadas están en alerta las 24 horas

El Gobierno británico respondió este viernes a las nuevas declaraciones del presidente argentino, Javier Milei, sobre las Islas Malvinas y aseguró que el compromiso de Londres con el archipiélago “es absoluto e inamovible”, al tiempo que un portavoz de Downing Street afirmó que las Fuerzas Armadas británicas “están en alerta las 24 horas del día, los siete días de la semana”.

La respuesta se produjo después de que Milei volviera a reclamar la soberanía argentina sobre las islas y anunciara que su Gobierno avanzará contra las empresas que operen en tierra o aguas del archipiélago para explotar sus recursos naturales. El Presidente también planteó la construcción de una base militar en uno de los puntos continentales más cercanos a las Malvinas.

El ministro de Defensa británico, Wes Streeting, sostuvo en su cuenta de X que las palabras de Milei “hablan más de política interna argentina que de las Malvinas”. Y reiteró la posición histórica de Londres: “Las Falklands son británicas porque los isleños allí eligieron ser británicos. Nuestro compromiso con las Falklands es absoluto e inamovible”.

Streeting hizo referencia de esta manera al referéndum celebrado en las islas en 2013, en el que el 99,8% de los votantes se pronunció a favor de continuar bajo soberanía británica. Solo tres personas votaron en contra.

En paralelo, un portavoz del primer ministro británico, Andy Burnham, afirmó que las Fuerzas Armadas del Reino Unido mantienen una actitud de alerta permanente. “Nuestras fuerzas armadas están en alerta las 24 horas del día, los siete días de la semana para proteger el Reino Unido y nuestros intereses”, señaló, según un informe de la BBC.

Sin embargo, el funcionario buscó bajar el tono de la confrontación y destacó que Londres pretende mantener los vínculos diplomáticos con Buenos Aires. “En términos generales, mantenemos una relación diplomática con la Argentina y, desde nuestra perspectiva, queremos seguir fortaleciéndola”, sostuvo.

El funcionario británico también destacó la importancia de la relación comercial bilateral y señaló que Argentina ya es el tercer socio comercial más importante del Reino Unido en la región.

La advertencia de un parlamentario británico

En medio del cruce diplomático, el parlamentario conservador británico Rupert Lowe aseguró que estaría dispuesto a ir a la guerra para defender las Islas Malvinas si su fuerza política llegara al Gobierno del Reino Unido. Lowe, fundador del partido Restore Britain, publicó un mensaje en el que afirmó: “Un gobierno de Restore Britain iría a la guerra para defender las Falkland Islands”.

El dirigente había sido expulsado de Reform UK en 2025 y posteriormente creó su propia organización política. Su declaración se conoció horas antes de la cadena nacional en la que Milei volvió a referirse al reclamo argentino y después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, realizara comentarios sobre el conflicto que generaron repercusiones en el Reino Unido.

También se pronunció el parlamentario conservador James Cartlidge, referente del área de Defensa del Partido Conservador, quien sostuvo que las islas “son británicas y seguirán siendo británicas”. Además, reivindicó el papel de las Fuerzas Armadas británicas durante la guerra de 1982.

Las declaraciones de los dirigentes británicos se producen en un contexto de renovada discusión internacional sobre la soberanía del archipiélago. En los últimos días trascendió además que funcionarios estadounidenses habrían planteado a Londres la posibilidad de revisar su postura sobre las Malvinas en relación con el nivel de gasto británico en Defensa, una versión que agregó presión al debate.

El conflicto por los recursos naturales

Uno de los principales puntos de tensión planteados por Milei es la explotación de los recursos naturales de las islas, particularmente las reservas de petróleo ubicadas en las aguas circundantes.

El Presidente cuestionó el proyecto de extracción de crudo impulsado por la israelí Navitas y la británica Rockhopper, que podría marcar el comienzo de la explotación petrolera a gran escala en el archipiélago. “Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar, algo que no había ocurrido nunca antes hasta ahora”, sostuvo Milei.

Argentina ya había sancionado a Rockhopper en 2013 y a Navitas en 2022. En las islas también cuentan con licencias exploratorias la petrolera británica Borders & Southern y la canadiense JHI.

Desde Londres, en tanto, una fuente de Downing Street minimizó las advertencias argentinas y defendió el derecho de los habitantes de las islas a explotar sus recursos naturales. “No es la primera vez que un Gobierno argentino pronuncia amenazas contra los isleños. Nosotros dejamos claro que la autodeterminación de esos habitantes se extiende al derecho a explotar sus riquezas naturales”, señaló la fuente a la BBC.

Milei, además, lanzó duras críticas contra el Reino Unido por cuestiones ajenas a la disputa de soberanía y afirmó que el país atraviesa “múltiples crisis de carácter migratorio, demográfico y económico” que “difícilmente tengan solución”. Según el mandatario, “está claro que ellos recorren un camino de declive”.

Las declaraciones del Presidente argentino ocuparon las portadas de distintos medios británicos, que también pusieron el foco en las recientes palabras de Trump sobre la posibilidad de que Estados Unidos revise su tradicional postura respecto de la disputa.

La tensión entre Buenos Aires y Londres se reactualiza así alrededor de una cuestión que permanece abierta desde la guerra de 1982. Mientras la Argentina sostiene su reclamo histórico de soberanía sobre el archipiélago, el Reino Unido reafirma su control y apela al principio de autodeterminación de los habitantes de las islas como fundamento de su posición.