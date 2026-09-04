Funcionarios judiciales de Olavarría participaron del Congreso Provincial del Poder Judicial

Funcionarias y funcionarios judiciales de Olavarría y del Departamento Judicial Azul participaron del XXII Congreso de Funcionarios y Funcionarias del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, que se desarrolló en el Teatro Argentino de Mercedes y reunió a más de 500 asistentes.

El encuentro fue encabezado en su apertura por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires (SCBA), Sergio Gabriel Torres, quien destacó el valor institucional y profesional de quienes desempeñan funciones dentro del Poder Judicial.

Durante su intervención, Torres abordó específicamente los desafíos y el rol estratégico de los funcionarios y funcionarias judiciales, a quienes ubicó como parte de un estamento intermedio entre magistrados y agentes judiciales.

El Congreso tuvo como eje “La dimensión humana del Poder Judicial: cercanía y transformación institucional” y fue organizado por el Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires.

El acto inaugural contó además con la participación del procurador general, Julio Marcelo Conte-Grand; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena; el intendente de Mercedes, Juan Ignacio Ustarroz; el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios (CMyFPBA), Matías Rappazzo; el presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires (COLPROBA), Rafael Gentili; la titular de la Comisión de Funcionarios y Funcionarias del CMyFPBA, Erika Rodríguez Meroni; y el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Mercedes, Santiago Marchio.

A lo largo de la jornada se desarrollaron distintas ponencias vinculadas con la dimensión institucional y humana del Poder Judicial. Entre los expositores estuvieron funcionarios y relatores de la Suprema Corte bonaerense Néstor Trabucco, Amós Grajales, Gustavo Raimondi, Constanza Storani y Rafael de la Colina.

La participación de representantes de Olavarría y del Departamento Judicial Azul se produjo en el marco de este espacio de encuentro, capacitación e intercambio entre funcionarios y funcionarias de distintos puntos de la provincia.