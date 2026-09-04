Realizaron en Loma Negra el acto por el Día del Inmigrante

(Fotos: Mauricio Latorre)

Imágenes: Mauricio Latorre

En el inicio de la tarde de este viernes se llevó a cabo en la Plaza de los Inmigrantes de Loma Negra el acto protocolar con motivo del Día del Inmigrante. La jornada fue organizada de manera conjunta entre la Casa de Cultura y Turismo de Villa Alfredo Fortabat y el Municipio de Olavarría, institución que tradicionalmente sostiene esta conmemoración desde hace más de 25 años.

La actividad contó con la participación de funcionarios municipales, referentes de colectividades del Partido de Olavarría, representantes de instituciones educativas de la localidad y vecinos. En representación del Municipio estuvieron presentes la subsecretaria de Cultura y Educación Sofía Arévalo, la directora de Patrimonio Cultural Dana Vergara y el delegado municipal de Loma Negra Gabriel Suburu. También participó el concejal Gastón Sarachu, junto a autoridades institucionales.

Durante el acto protocolar, tras la entonación del Himno Nacional Argentino, se escucharon las alocuciones de las autoridades y organizadores.

En primer término, Pierina Tournié habló desde la Casa de Cultura y Turismo de Villa Alfredo Fortabat y destacó la trascendencia de la fecha: «Queremos rendir homenaje a aquellos hombres y mujeres que llegaron a nuestro país cargando consigo sus recuerdos, sus costumbres, sus tradiciones, sus valores y, fundamentalmente, sus sueños y esperanzas. Muchos dejaron atrás sus familias, sus lugares de origen y una vida conocida para emprender un largo camino hacia una tierra que para ellos era desconocida», expresó.

A su vez, Tournié remarcó el legado recibido en la localidad: «En nuestra comunidad encontraron un lugar donde echar raíces; aquí formaron sus familias, trabajaron y fueron protagonistas del crecimiento y desarrollo de nuestro pueblo. Y si algo nos enseñaron es que las raíces no se pierden al cruzar una frontera: se conservan en la memoria, en las costumbres, en las palabras, en las recetas, en las celebraciones y en los valores que pasan de generación en generación».

Posteriormente hizo uso de la palabra Marcela Guerci, en representación de la Unión de Colectividades, quien reflexionó sobre la identidad de nuestro territorio: «Cuando un territorio durante más de 200 años como país celebra esto, es porque su aire, su suelo y su cuerpo tienen memorias y tienen huellas infinitas. La República Argentina en su vasto territorio ha sabido dar lugar tanto a los que le nacen como a los que han llegado desde lugares cercanos o más distantes, y les ha brindado la oportunidad de alcanzar y sostener una vida digna, un proyecto y un mañana».

Guerci detalló además los diversos orígenes que conformaron la comunidad local: «En Olavarría, migrar significó que llegaran personas de casi todas las provincias argentinas y de múltiples ciudades a trabajar y buscar un mejor lugar. Pero si hablamos de inmigración, Olavarría desde fines del siglo XIX en adelante ha recibido a italianos, españoles, vascos, franceses, rumanos, checoslovacos, yugoslavos, austríacos, alemanes, paraguayos, chilenos, bolivianos, peruanos y uruguayos».

El cierre estuvo a cargo del delegado municipal de Loma Negra, Gabriel Suburu, quien disculpó la ausencia del intendente Maximiliano Wesner por compromisos de agenda. En sus palabras, valoró «lo importante que es recordar año a año esta fecha del Día del Inmigrante por todo lo que significa y por los valores que nos han transmitido. Esos valores de trabajo, de compromiso, de humildad, de compañerismo, para poderlos seguir trabajando en todos estos pequeños que hoy vemos acá presentes».

Por último, se renovó la invitación para continuar con las celebraciones centrales este domingo a partir del mediodía en el Centro Cultural Municipal San José, donde se llevará a cabo la Fiesta del Día del Inmigrante con propuestas gastronómicas, presentaciones artísticas y artesanías.