Supermercados: indumentaria, limpieza y verdulería, los rubros que más cayeron

Las ventas en los supermercados de la provincia de Buenos Aires volvieron a caer en junio y profundizaron el deterioro del consumo de las familias. La baja fue del 7,3% interanual y alcanzó al conjunto de los principales grupos de artículos, aunque algunos rubros registraron retrocesos muy superiores al promedio.

El mayor desplome se produjo en indumentaria, calzado y textiles, con una caída del 24,8% respecto de junio del año pasado. Le siguieron artículos de limpieza y perfumería, que retrocedieron 13,5%, mientras que las ventas de verdulería y frutería bajaron 7,9% y las de panadería, 7,4%.

El deterioro también alcanzó a los productos de almacén, bebidas y carnes. En junio, las ventas de almacén cayeron 6,9%, mientras que tanto bebidas como carnes registraron una baja del 4,3%.

La contracción se vuelve todavía más significativa cuando se compara con 2023. Según los datos difundidos por el Gobierno bonaerense, las ventas en supermercados acumulan una caída del 13,4% frente a ese año, una señal del menor margen que tienen los hogares para sostener sus niveles de consumo.

Tomando 2023 como año base, con un índice de 100, las ventas en supermercados de la provincia se ubicaron en 81,8 puntos en junio de este año. El comportamiento, sin embargo, presenta diferencias dentro del territorio bonaerense: en el interior de la Provincia el índice alcanzó 98,9 puntos, mientras que el deterioro fue mucho más pronunciado en los municipios del Gran Buenos Aires.

La situación no se limita a los supermercados. El retroceso del consumo también se observa en mayoristas, centros de compras y comercios de electrodomésticos, con caídas que incluso superan las registradas en las grandes superficies comerciales.

Marcada caída en el conurbano bonaerense

La mayor contracción en el conurbano es vinculada por la administración bonaerense con las características de su estructura productiva. En los 24 partidos del Gran Buenos Aires, la industria constituye la principal actividad económica, seguida por el comercio y la construcción, sectores que, según el diagnóstico provincial, se encuentran entre los más afectados por la actual dinámica de la economía nacional.

El dato de indumentaria aparece así como uno de los indicadores más contundentes del deterioro del consumo. Con una caída del 24,8%, el rubro se ubica muy por encima del retroceso general de las ventas y refleja el ajuste que realizan los hogares sobre aquellos gastos que pueden postergarse con mayor facilidad.

El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, vinculó la caída del consumo con el deterioro de los ingresos y el endeudamiento de las familias. “El diagnóstico es crudo: las familias se endeudan para sostener un piso mínimo de consumo, pero no lo logran y además incurren en mora récord. Es el costo social de un modelo que destruye producción, empleo e ingresos. Argentina y PBA necesitan otro modelo”, sostuvo el funcionario.