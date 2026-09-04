Nuevos profesionales se incorporan a establecimientos de salud de Olavarría y Azul

Un total de 36 profesionales se incorporaron a establecimientos de salud de la Región Sanitaria IX para continuar su formación en distintas especialidades, luego de rendir el Examen de Residencias del Equipo de Salud Bonaerense (ERES Bonaerense).

En Olavarría, las incorporaciones alcanzan al Hospital Municipal “Dr. Héctor Miguel Cura” y al CAPS N° 7 “Independencia”. Los otros dos establecimientos que recibieron profesionales se encuentran en Azul: el Hospital Pediátrico “Argentina Diego” y el Hospital Municipal Base “Dr. Ángel Pintos”.

En particular, el Hospital Municipal “Dr. Héctor Miguel Cura” sumó jóvenes profesionales en cardiología, cirugía general, clínica médica, diagnóstico por imágenes, emergentología, enfermería comunitaria, epidemiología, ortopedia y traumatología, pediatría y tocoginecología.

En el caso del Hospital Pediátrico “Argentina Diego” de Azul, las incorporaciones corresponden a las especialidades de neonatología, obstetricia, odontopediatría, pediatría y tocoginecología.

La incorporación de estos 36 profesionales forma parte de una política más amplia del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, que recientemente sumó 1.793 jóvenes profesionales al sistema sanitario bonaerense para continuar su formación en hospitales y centros de salud.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, afirmó que incorporar residentes al sistema de salud implica “invertir en el futuro de la salud pública” y destacó que los profesionales que ingresan a las residencias no solamente continúan su formación, sino que también trabajan y atienden a la población.

“Formar profesionales es una de las inversiones más importantes que puede hacer un Estado. Porque un residente que hoy se forma en nuestros hospitales es un especialista que mañana puede seguir cuidando a los bonaerenses”, sostuvo el funcionario.

De esta manera, la Provincia señaló que busca sostener una política de formación de profesionales vinculada con las necesidades concretas del sistema sanitario, fortaleciendo la salud pública y construyendo un sistema más integrado, accesible y con perspectiva de derechos