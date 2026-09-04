Newcom para Adultos Mayores: Murió un hombre en una competencia en Saladillo

Fuente: La Nueva Verdad de Rauch

Un hombre de 74 años, integrante de la delegación de Rauch que participaba este jueves de las instancias regionales de los Torneos Bonaerenses en Saladillo, murió luego de sufrir una descompensación mientras se desarrollaba una competencia de Newcom para Adultos Mayores.

La víctima fue identificada como José Luis Belio, quien se encontraba participando de la jornada que se desarrollaba en el salón del Club Apeadero de Saladillo.

Según informó La Nueva Verdad de Rauch, Belio sufrió una descompensación durante la competencia y recibió asistencia en el lugar por parte de la enfermera que se encontraba afectada al evento. Posteriormente fue trasladado al Hospital Dr. Alejandro Posadas de Saladillo, donde finalmente se produjo su fallecimiento. De acuerdo con la información difundida, habría sufrido un paro cardíaco.

Belio formaba parte de la delegación rauchense que había viajado a Saladillo para participar de la etapa regional de los Torneos Bonaerenses en la categoría Adultos Mayores.

Tras conocerse la noticia, desde la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Rauch expresaron su pesar por el fallecimiento y acompañaron a sus familiares y allegados.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento del señor José Luis Belio, de 74 años, integrante de la delegación rauchense que representó a Rauch en el Regional de Adultos Mayores correspondiente a Torneos Bonaerenses, en la ciudad de Saladillo”, señalaron desde el área municipal.

La jornada deportiva quedó marcada por la muerte del integrante de la delegación, en un hecho ocurrido mientras se desarrollaban las competencias regionales en la ciudad de Saladillo.