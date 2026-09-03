Nación reconoció al Hospital Municipal «Dr. Héctor M. Cura»: se destacó su trabajo en calidad y seguridad del paciente

El Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura” recibió el reconocimiento del Ministerio de Salud de la Nación como “Establecimiento de Salud comprometido con la Calidad”, luego de un proceso de trabajo de 15 meses destinado a fortalecer la calidad y la seguridad de la atención.

La iniciativa fue impulsada institucionalmente por la Dirección Médica y la Dirección de Enfermería del Hospital Municipal Dr. Héctor Cura (HMHC), que hace 15 meses decidieron comenzar con la implementación de un Programa de Calidad y Seguridad del Paciente.

Durante ese período se desarrolló un proceso de transformación de la cultura organizacional, con la incorporación progresiva de prácticas orientadas a brindar una atención más segura, sistematizada y centrada en las personas.

Entre las acciones implementadas se encuentra la identificación segura del paciente, considerada una práctica fundamental para prevenir errores y eventos adversos. También se incorporaron prácticas de medicación segura, entre ellas la adquisición de la monodosis, y se fortalecieron las estrategias destinadas a la prevención de úlceras por presión.

Otro de los cambios fue la incorporación de reportes de eventos adversos como una herramienta de aprendizaje y mejora. El objetivo es identificar oportunidades de mejora, revisar los procesos y fortalecer la seguridad de los pacientes.

Una evaluación de 59 criterios

En mayo, el Hospital Municipal fue convocado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de los lineamientos establecidos a nivel nacional, para participar del proceso de autoevaluación de Buenas Prácticas en Calidad y Seguridad del Paciente.

La convocatoria permitió poner en valor, ordenar y evaluar el trabajo que ya se venía desarrollando durante los meses anteriores.

El proceso contempló el análisis y evaluación de 59 criterios, organizados en cuatro dimensiones: Organización, Recursos Humanos, Calidad y Seguridad del Paciente.

La evaluación implicó un trabajo sostenido, con encuentros y seguimiento semanal por parte del equipo del Ministerio de Salud bonaerense. Durante ese período se presentó y revisó documentación, se analizaron procesos, se identificaron fortalezas y oportunidades de mejora y se construyeron respuestas de manera colectiva.

Como resultado de este proceso y con el objetivo de darle continuidad a las acciones desarrolladas, se creó el Comité de Gestión de Calidad y Seguridad Sanitaria.

La conformación del comité busca consolidar el trabajo interdisciplinario, favorecer el análisis sistemático de los procesos y generar estrategias de mejora sostenible en el tiempo, orientadas a brindar una atención segura y de calidad.

El reconocimiento nacional

Luego de este recorrido, el Hospital Municipal recibió el reconocimiento del Ministerio de Salud de la Nación como “Establecimiento de Salud comprometido con la Calidad”.

Desde la institución señalaron que la distinción representa un reconocimiento al compromiso, el esfuerzo y la responsabilidad asumidos por los equipos que participaron de la iniciativa.

En ese sentido, destacaron especialmente a los trabajadores y equipos que hicieron posible el proceso y a quienes acompañaron y sostuvieron los cambios implementados durante estos 15 meses.

El reconocimiento será compartido institucionalmente con representantes del Honorable Concejo Deliberante, en un encuentro previsto para este viernes 4 de septiembre a las 11, en el área de recepción del Laboratorio Ambulatorio del Hospital Municipal, con ingreso por calle Alsina.

La actividad estará dirigida a los concejales y, especialmente, a los integrantes de la Comisión de Salud, con el objetivo de dar a conocer el camino recorrido, las metas alcanzadas y los desafíos que plantea la continuidad del programa.

Desde el Hospital remarcaron que el reconocimiento no representa el cierre del proceso, sino un punto de continuidad para profundizar las acciones implementadas a través del Comité de Gestión de Calidad y Seguridad Sanitaria.