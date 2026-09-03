Abierta la inscripción para la 3° edición del festival holístico “encuentro y bienestar” en el parque Eseverri

El Municipio de Olavarría mantiene abierta la inscripción para formar parte de la tercera edición del Festival Holístico “Encuentro y Bienestar”. El evento se llevará a cabo el sábado 7 de noviembre en el Parque Helios Eseverri, impulsado desde la Subsecretaría de Deportes.

La convocatoria está dirigida a instructores, disertantes y feriantes que busquen encabezar espacios de práctica, brindar charlas o comercializar sus productos. Quienes deseen sumarse deberán registrarse a través del formulario digital dispuesto por la comuna.

La propuesta busca promover el bienestar físico, mental y espiritual mediante disciplinas de autoconocimiento. En sus ediciones anteriores se dictaron actividades de Yoga Terapéutico, Tai Chi, Biodanza, Vinyasa Yoga, Movimiento Consciente, Acroyoga, Biodescodificación, Meditación, Reiki, Comunicación no violenta, Chamanismo Andino, Numerología, Pranayamas, Alineación de Chakras y Respiración Consciente.

Durante la jornada también habrá un sector destinado a las infancias, pensado para la participación de toda la familia.