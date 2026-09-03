“Estamos atravesando una de las crisis más profundas”: el testimonio de Galasur que difundió Wesner un día antes de los despidos

Un día antes de que Galasur anunciara el despido de 19 trabajadores y la paralización de su planta de Sierra Chica, el intendente Maximiliano Wesner había difundido en sus redes sociales un video de varios referentes empresariales de la ciudad, entre ello, apareció el de Jorge Laurito, responsable de Galasur, en el marco del Día de la Industria.

En el testimonio, Laurito se refirió a la situación que atraviesa el sector de la construcción y la obra pública y planteó la necesidad de que aparezcan señales de la economía que permitan mejorar el escenario actual.

“La situación es compleja, creo que como la gran mayoría de las empresas ligada al rubro de la construcción y la obra pública, atravesando una de las crisis más profunda que vio el sector”, expresó Laurito.

Y agregó: “La realidad es que lo que estamos esperando son señales de la economía que mejoren la realidad que vemos hoy”.

El mensaje fue compartido por Wesner el miércoles 2 de septiembre, como parte de una publicación por el Día de la Industria: “Hoy reconocemos a quienes todos los días producen, invierten, generan empleo y hacen crecer nuestra ciudad”, escribió el intendente.

En la misma publicación, Wesner sostuvo: “Necesitamos recuperar el poder adquisitivo, fortalecer el consumo y volver a poner el sistema financiero al servicio de la producción”.

“Proteger nuestra industria nacional es una tarea de todos. Porque defender la industria es cuidar a nuestras PyMEs, sostener el trabajo y generar nuevas oportunidades”, agregó.

Al día siguiente, jueves 3 de septiembre, Galasur anunció el despido de 19 trabajadores y la paralización de la planta de Sierra Chica.

El anuncio se produjo apenas 24 horas después de la publicación en la que Wesner había difundido el testimonio de Laurito, quien ya advertía allí sobre la profundidad de la crisis que atraviesa el sector y señalaba que la empresa esperaba señales de la economía para mejorar la situación.