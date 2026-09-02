Perros envenenados en Bolívar: “fue pensado perversamente, premeditado”

La fiscal Julia María Sebastián brindó detalles sobre el avance de la investigación por el envenenamiento de animales en Bolívar y confirmó que Sebastián Mendiburu fue procesado luego de negarse a declarar durante la audiencia. La funcionaria señaló que todavía restan resultados de pericias toxicológicas y nuevos análisis de teléfonos celulares, mientras la investigación también busca determinar la posible participación de otras personas.

Según informó Qué Pasa en Bolívar, Sebastián explicó que Mendiburu concurrió a la audiencia de procesamiento patrocinado por un abogado de Junín y que, por recomendación de su defensa, decidió no declarar. “Él por asesoramiento de la defensa se negó a declarar. Esto es un derecho, ustedes lo saben, un derecho de raigambre constitucional”, señaló la fiscal.

La imputación se mantiene por maltrato animal, daño calificado y envenenamiento de sustancias alimenticias, mientras la Fiscalía aguarda los resultados de las pericias toxicológicas que permitirán establecer con precisión qué sustancia fue utilizada.

Paralelamente, se realizará un peritaje más exhaustivo sobre el teléfono celular del imputado, ante la sospecha de que parte de la información podría haber sido eliminada.

Las conversaciones que investiga la Fiscalía

Uno de los elementos considerados centrales por la fiscal son las conversaciones que Mendiburu habría mantenido entre el 3 y el 5 de agosto con Sergio Oscar Valtuille, quien fue identificado a partir de un número telefónico que figuraba agendado con un apodo.

De acuerdo con lo explicado por Sebastián, en esos intercambios ambos se referían a las sustancias tóxicas como “vitaminas” y coordinaban su entrega. Para la Fiscalía, esos diálogos, sumados a otros elementos incorporados a la causa, permiten considerar que el hecho pudo haber sido premeditado.

“Este acto de crueldad hacia los animales no fue algo alocado, sino que fue pensado perversamente, premeditado”, afirmó la fiscal.

Sebastián también indicó que Valtuille posee un galpón cercano a la Escuela N° 18 y que la investigación procura determinar qué vínculo tuvo con los hechos.

El seguimiento a través de las cámaras

La investigación permitió reconstruir, mediante cámaras de seguridad, el recorrido realizado por Mendiburu y la colocación del recipiente con carne envenenada en la vía pública.

Del mismo modo, las imágenes permitieron observar el recorrido realizado por Valtuille, que la Fiscalía considera coincidente con los intercambios telefónicos que están bajo análisis.

La fiscal destacó especialmente el trabajo realizado por la Sub DDI y el Centro de Monitoreo y Protección Ciudadana, además de la colaboración de vecinos que aportaron testimonios y otros elementos para reconstruir lo ocurrido.

Entre quienes prestaron colaboración mencionó especialmente a Norberto Pascual García.

“Quien calla encubre, quien calla mata”

En relación con los testimonios, Sebastián marcó una diferencia entre quienes decidieron colaborar con la investigación y quienes, según sostuvo, conocen información vinculada con los hechos pero mantienen silencio.

“Hay gente que muy amablemente y comprometidamente presta su testimonio y hay otra gente que sabiendo que estas personas están vinculadas con las muertes de los canes, mantienen el silencio”, afirmó.

Y fue contundente al reclamar mayor colaboración: “Quien calla encubre, quien calla mata, quien calla maltrata, quien calla envenena”.

La investigación continúa

La fiscal confirmó que la causa continúa abierta y que Sergio Oscar Valtuille será citado a declarar durante esta semana. Además, no se descarta que puedan aparecer nuevos involucrados a partir del avance de las distintas medidas de prueba.

Sebastián también adelantó que la Fiscalía solicitará que una parte de la recompensa de $1.500.000 ofrecida para esclarecer el caso sea destinada a otro testigo que aportó información considerada relevante. Asimismo, se pedirá que se reconozca especialmente la colaboración de Norberto Pascual García.

En ese marco, la fiscal insistió en la necesidad de que quienes tengan información la aporten a la Justicia.

“Les pido por favor que, así como piden justicia, colaboren con la justicia porque la justicia no puede avanzar si no hay pruebas”, remarcó.

Finalmente, Sebastián se refirió a los recursos con los que cuenta la Fiscalía y señaló: “Somos nada más que tres personas, la que te está hablando, la doctora Laso y la doctora Hernández. Somos tres personas para dar justicia a 45.000 habitantes”.