Hugo Francisco Gauna (Q.E.P.D.)
Hugo Francisco Gauna (Q.E.P.D.) Falleció en Olavarría el día 4 de septiembre de 2026, a los 60 años de edad. Su esposa Rocío Fernández; sus hijos Omar, Leandro, Agustín, Oriana, Emanuel y Amparo; familiares y amigos acompañan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento “B”, viernes 4 de septiembre de 21:00 a 00:00 horas y sábado 5 de septiembre de 8:00 a 17:00 horas. Sin responso. Cremación: Crematorio Pinos de Paz. Día y hora: a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric.