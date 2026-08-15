La Facultad de Agronomía capacitará a voluntarios del Banco de Alimentos de Azul

La Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), a través de docentes de la Licenciatura en Tecnología de los Alimentos, dictará un Curso de Manipulación de Alimentos destinado exclusivamente a los voluntarios del Banco de Alimentos de Azul.

La capacitación comenzará el martes 18 de agosto a las 17.30 horas y se desarrollará en la sede de la Facultad de Agronomía, ubicada en avenida República de Italia 780, Campus Azul.

La propuesta surgió a partir de una iniciativa impulsada por la Fundación CEDA, a la que se sumó la Facultad de Agronomía mediante la Licenciatura en Tecnología de los Alimentos.

El objetivo es brindar a los voluntarios herramientas y conocimientos para garantizar una manipulación segura de los alimentos, además de abordar aspectos vinculados con las tareas logísticas propias del funcionamiento del Banco de Alimentos.

Un equipo docente especializado

La capacitación estará a cargo de docentes de la Licenciatura en Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Agronomía de la UNICEN. El equipo estará integrado por la Dra. María de los Ángeles Dublan, el Lic. Rodrigo Galizio, la Dra. Andrea Guisolis, la Lic. Carolina Fittipaldi, la Lic. Luciana Moreno y la Lic. Marisol Apesteguia Rivas.

En el marco de la organización y puesta en marcha del curso, se realizó una reunión de trabajo de la que participaron la decana de la Facultad de Agronomía, Ing. Agr. (M. Sc.) Liliana Monterroso; la vicedecana, Dra. Karina Block; el presidente de la Fundación CEDA, Ramiro Layus; el presidente del Banco de Alimentos de Azul, Rubén Moreira; la coordinadora de la Licenciatura en Tecnología de los Alimentos, Dra. María de los Ángeles Dublan; e integrantes de la Comisión Directiva y voluntarios de la institución.

La iniciativa representa una nueva articulación entre la Universidad pública y las organizaciones de la comunidad, con el objetivo de poner a disposición conocimientos y herramientas técnicas que permitan fortalecer y mejorar el trabajo solidario que se desarrolla en Azul.