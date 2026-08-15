170° Colación de Grados de la UNICEN: nuevos profesionales recibieron sus diplomas en Azul

La Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) realizó en Azul su 170° Colación de Grados, una ceremonia que tuvo como protagonistas a los nuevos egresados, posgraduados y diplomados de las facultades de Agronomía y de Derecho.

El acto se desarrolló en el Teatro Español de Azul y estuvo presidido por la vicerrectora de la UNICEN, Prof. Alicia Spinello, quien estuvo acompañada por la secretaria Académica, Cra. Fabiana Ribas; la decana de la Facultad de Agronomía, Ing. Agr. Liliana Monterroso; y el decano de la Facultad de Derecho, Abog. Ezequiel Valicenti.

Durante la ceremonia, la decana Liliana Monterroso tuvo a su cargo las palabras institucionales. En su mensaje, felicitó a los nuevos profesionales y les dio la bienvenida formal como graduados, al tiempo que destacó la importancia de ejercer la profesión elegida con compromiso, responsabilidad y vocación.

También hubo un espacio destinado a las palabras de los graduados. Mora Curto habló en representación de sus pares de la Facultad de Agronomía, mientras que Julia Araujo Poumé lo hizo por los egresados de la Facultad de Derecho.

Reconocimientos a los mejores promedios

En el marco de la colación, la Universidad otorgó menciones de honor a las graduadas de la Facultad de Derecho Abog. Lucía Di Giulio, con un promedio de 8,48, y Abog. Camila Pérez, con un promedio de 8,85.

Por su parte, el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la Provincia de Buenos Aires (CIAFBA) entregó certificados de reconocimiento a los dos mejores promedios de la carrera de Ingeniería Agronómica: Mariana Rodríguez, con 8,23, y Tomás Brown, con 7,63.

Música para acompañar la ceremonia

El acto contó además con la participación del pianista maestro José María Carotti, integrante del Trío de Cámara de la UNICEN, uno de los cuerpos estables coordinados por el Área de Cultura de la Universidad.

Su presentación aportó un marco musical especial a una ceremonia cargada de emoción, que coronó el esfuerzo y la dedicación de los nuevos profesionales y contó con el cálido acompañamiento de sus familias.