Rosa Sann y el recuerdo de Eduardo Malamud en CoNverSo: “60 años juntos, así que es mucho”

Rosa Sann llegó a Olavarría en 1972 junto a Eduardo Malamud, después de que él ganara un concurso para trabajar como médico de terapia intensiva en el Policlínico Ferroviario. Lo que comenzó como una decisión familiar terminó convirtiéndose en una vida entera en la ciudad: allí nació su tercera hija, se criaron sus tres hijos y ambos desarrollaron buena parte de su historia personal, profesional y política.

Durante su participación en CoNverSo, Sann recordó los comienzos de la relación con Malamud, cuando ambos eran jóvenes y compartían actividades en un club de Buenos Aires. Ella estaba vinculada al teatro, la poesía y una actividad denominada “revista oral”, mientras que Eduardo participaba de la “tribuna oral”, dedicada a la discusión. Los encuentros, según recordó entre risas, eran “chispeados” y finalmente, durante un campamento, comenzaron el noviazgo.

Estuvieron casi seis años de novios mientras Eduardo estudiaba Medicina. Sann trabajaba desde los 19 años y colaboró, junto con las familias de ambos, para poder afrontar las cuotas de un departamento y concretar el casamiento. Eduardo terminó la carrera, comenzó la residencia y finalmente se casaron.

Poco después llegó Andrés. Luego nació Ana y, cuando apareció la posibilidad de que Eduardo se presentara al concurso para trabajar en el Policlínico Ferroviario de Olavarría, la familia tomó una decisión que cambiaría definitivamente sus vidas.

“¿Vos te irías a vivir a Olavarría? Sí”, recordó Sann que respondió cuando Eduardo le planteó la posibilidad.

Él viajó en mayo de 1972, cuando se inauguró el Ferroviario, mientras Rosa permaneció unas semanas más en Buenos Aires para organizar la mudanza. En junio llegó a Olavarría junto a sus hijos. En octubre nació Alejandra, la única de los tres hijos que nació en la ciudad.

Una nueva vida en Olavarría

Sann recordó que la mudanza significó un cambio profundo para la familia. En Buenos Aires, Eduardo tenía cinco empleos y ella trabajaba, mientras los horarios hacían difícil disfrutar de la ciudad.

“Acá se nos cambió la vida completamente”, contó.

Los chicos podían andar en bicicleta por la calle, el jardín de infantes quedaba cerca de la casa y Eduardo tenía en el Ferroviario un sueldo similar al que obtenía con sus cinco trabajos en Buenos Aires. Además, pudo instalar su consultorio.

La llegada también estuvo marcada por la recepción de los vecinos del barrio San Vicente, donde la familia alquiló una casa. Sann recordó especialmente a quienes los acompañaron durante esos primeros tiempos y destacó la manera en que fueron recibidos.

“Olavarría le hace fácil la vida al que viene y se afinca”, sostuvo.

Eduardo y la política

El vínculo de Eduardo Malamud con la política comenzó prácticamente desde su llegada a Olavarría. Estaba afiliado al Partido Socialista y participó de aquella primera experiencia política. Después de la dictadura, con el regreso de la democracia, se acercó al radicalismo y, convocado por Helios Eseverri, integró la lista que acompañó a Raúl Alfonsín.

El resultado de aquella elección lo llevó al Concejo Deliberante, en una de las primeras experiencias de la democracia recuperada.

Sann recordó aquellos años como una etapa en la que, pese a las diferencias políticas, existía respeto entre los dirigentes. Radicales y peronistas eran las principales fuerzas y, después de discutir en el recinto, podían salir juntos a tomar un café.

“No había una rivalidad, un odio. Nada. Tenían puntos de vista diferentes sobre distintas cosas, pero se respetaban”, recordó.

Cuando tuvo que definir a Eduardo como político, Sann eligió varias características: “Honrado, decente, siempre tratando de buscar soluciones”. También lo describió como un hombre muy investigador y estudioso, que no hablaba sin tener una base y que tenía una gran memoria.

Rosa también fue parte de la vida política de la ciudad

Aunque nunca ocupó un cargo público ni partidario, Sann contó que acompañó activamente la trayectoria política de su marido. No se perdió ninguna sesión del Concejo Deliberante mientras Eduardo estuvo en la banca y también participó en actividades territoriales del radicalismo.

Recordó, entre otras tareas, el trabajo junto a Betty Roca de Schwindt y la distribución de boletas. También participó en la distribución de las cajas del Programa Alimentario Nacional durante el gobierno de Alfonsín.

En paralelo, desarrolló actividades vinculadas con la cultura. Durante la década del 80 participó de un grupo de teatro denominado Arte Abierto, que funcionaba en el Museo y del que también formaban parte, entre otros, Popi Arabito y Lucy Egatey.

“60 años juntos”

Con el paso del tiempo, la familia se amplió y los tres hijos construyeron sus propios caminos. Sann habló de ellos con orgullo y recordó que, pese a haber priorizado durante buena parte de su vida la crianza y la familia, más adelante retomó sus estudios, se recibió de profesora y terminó jubilándose como docente.

Pero cuando la conversación volvió sobre Eduardo, apareció otra dimensión de su historia compartida.

“Era muy casero, le encantaba estar en casa”, contó. También recordó su pasión por la lectura y dijo que había llegado a tener alrededor de 5.000 libros, muchos de los cuales había leído varias veces.

Ante la pregunta sobre cómo cree que estaría Eduardo frente al presente, Sann respondió que no lo sabe. Y cuando la conversación volvió sobre la ausencia y sobre los años compartidos, resumió:

“60 años juntos, así que es mucho. Pero bueno, es la vida.”

La historia familiar también apareció en el tramo final de la entrevista. Cuando habló de sus hijos, Sann no dudó: “Orgullo. Mucho orgullo”.

Andrés, Ana y Alejandra fueron criados en Olavarría, la ciudad a la que la familia llegó en 1972 por una oportunidad laboral y que terminó convirtiéndose en el lugar donde construyeron su vida.

El episodio completo de CoNverSo, conducido por Fabricio Lucio y dirigido por Jorge Alberto Scotton, está disponible en el canal de YouTube de En Línea Noticias.