CICOP rechazó la violencia en Pediatría: “Debajo del uniforme de cada profesional hay una persona”

El episodio de violencia registrado esta semana en el sector de Pediatría del Hospital Municipal, que incluyó agresiones, destrozos y la intervención policial, generó también un pronunciamiento de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP).

A través de un comunicado, la organización expresó su “rechazo y repudio categórico” a los hechos ocurridos en el servicio y extendió su posicionamiento “a todos los sectores de la salud pública de la ciudad”.

“En una sociedad atravesada por la naturalización de la agresión y la hostilidad, la violencia destruye el diálogo, anula al otro, anula la empatía y genera miedo y defensa”, señaló CICOP.

En ese sentido, la organización sostuvo que la violencia contra los trabajadores de la salud tiene consecuencias que exceden a quienes son directamente agredidos.

“La violencia contra los equipos de salud vulnera el derecho a la atención y a sanar en paz, y deteriora gravemente la calidad de la Salud Pública que, en estos momentos de crisis, sostiene —desde el punto de vista sanitario— a la mayor parte de la sociedad”, expresó.

“Debajo del uniforme hay una persona”

En otro tramo del comunicado, CICOP puso el foco en quienes integran los equipos sanitarios y en las condiciones en las que desarrollan su tarea.

“Debajo del uniforme de cada profesional hay una persona que dedica su vida a proteger la salud y la vida de los demás”, sostuvo la entidad.

Asimismo, señaló que el equipo de salud está compuesto por “una gran planta profesional y no profesional” que “se expone constantemente a situaciones cada vez más adversas”.

A partir de lo ocurrido en Pediatría, CICOP manifestó su posición frente a la violencia dentro de los establecimientos sanitarios y expresó: “Rechazo y repudio categórico a los hechos de violencia que afectaron al servicio de Pediatría de nuestro hospital, haciéndolo extensivo a todos los sectores de la salud pública de la ciudad”.

El pronunciamiento se suma al reclamo planteado desde el propio servicio de Pediatría luego del episodio ocurrido esta semana y vuelve a poner en discusión las condiciones en las que los trabajadores de la salud pública desarrollan su tarea.