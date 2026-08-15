Fuente: Prensa Estudiantes

La Asociación de Olavarría tuvo una importante presencia en las instancias provinciales Sub 16 de la Liga Provincial Bonaerense de Voleibol (LiProBo), con equipos que compitieron durante el último fin de semana en Mar del Plata y Bahía Blanca.

En total, cinco equipos de clubes de Olavarría participaron de las competencias: Estudiantes en la rama masculina, y Atlético Hinojo, Racing Athletic Club y dos equipos de Estudiantes en la rama femenina A2.

Estudiantes compitió en el Sub 16 masculino en Mar del Plata

En Mar del Plata se disputó la instancia provincial Sub 16 masculina, con la participación de doce equipos provenientes de distintas asociaciones de la provincia.

Estudiantes de Olavarría, dirigido por Ingrid Conte, se presentó con una dotación reducida y finalizó en la décima posición.

El equipo bataraz integró la Zona C, donde cayó ante Mar Chiquita Vóley y Azul Vóley Club, ambos por 3-0, y luego consiguió una victoria ante Sarmiento de Junín por 3-2, en un partido que se definió en el quinto set por 16-14.

En la definición por los puestos del noveno al duodécimo, Estudiantes venció a CeDeTalVo de Mar del Plata por 2-1 y luego volvió a enfrentarse con Sarmiento de Junín por el noveno puesto, con derrota por 2-1.

El plantel estuvo integrado por Octavio Martín Calmels, Juan Ignacio Cavalieri, Nazareno Di Matteo, Matías Dorao Dirgam, Lautaro Maravilla Esnal, Mariano Nicoletti Barbieri y Ernesto Tropea.

El título quedó para el local Once Unidos de Mar del Plata A, seguido por Recreativo de Carmen de Areco A y Municipalidad de Pila.

Cuatro equipos olavarrienses en el Sub 16 femenino A2

En Bahía Blanca, en tanto, se disputó el torneo provincial Sub 16 femenino A2, organizado por el Club Olimpo y fiscalizado por la Federación Bonaerense de Voleibol.

La competencia reunió a 17 equipos de cinco asociaciones de la Región Sur, entre ellos cuatro representantes de la Asociación de Olavarría: Atlético Hinojo, Racing Athletic Club y dos equipos de Estudiantes.

El mejor resultado entre los representantes olavarrienses correspondió a Atlético Hinojo, que terminó en el quinto puesto. El conjunto, que atraviesa su segundo año de participación provincial, volvió a competir con una camada de jugadoras que viene consolidándose en la categoría.

Racing Athletic Club finalizó en la octava posición, en su tercera temporada dentro de la estructura A2.

Por su parte, Estudiantes presentó dos equipos alternativos, teniendo en cuenta que su equipo principal disputó simultáneamente la instancia provincial Sub 16 masculina en Mar del Plata. Estudiantes A terminó 12° y Estudiantes B ocupó el 15° lugar.

El torneo femenino A2 fue ganado por Azul Vóley Club A, que se impuso en la clasificación final sobre Automoto de Tornquist y Costa Sud de Tres Arroyos.

Las posiciones de los equipos de Olavarría

Sub 16 masculino – Mar del Plata

10° Estudiantes de Olavarría

Sub 16 femenino A2 – Bahía Blanca