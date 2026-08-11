El pádel tuvo una nueva fecha de las categorías Pares de la Liga Anual

Durante el fin de semana se disputó una nueva fecha de las categorías Pares correspondientes a la Liga Anual ACOP 2026, con actividad en distintas sedes y la definición de cuatro categorías.

En Damas 6ª, el título quedó en manos de Manuela Pellejero y Gabriela Vanesa Gil, quienes se impusieron en la final ante Guadalupe Esnal y Antonela Tambucci por 6/0 y 6/2. Manuela Pellejero fue distinguida además como MVP de la categoría.

En Caballeros 7ª B, Mateo Solezio y Nicolás Ferreyra se consagraron campeones luego de superar en una final muy disputada a Axel Arramón y Valentín Lucini por 6/3, 6/7 y 7/5. Solezio Mateo fue elegido MVP.

Por su parte, en Caballeros 4ª, Jeremías Acuña y Alex Aguer festejaron el campeonato tras vencer a Facundo Segherzo y Juan Cruz Gely por 7/5 y 6/0.

Finalmente, en Caballeros 6ª, Gonzalo Iglesias y Lautaro Longhini se quedaron con el título al derrotar en la final a Erik Hoxmark y Luciano Trapani por 6/4 y 6/2. Lautaro Longhini fue reconocido como MVP.

La Liga Anual ACOP 2026 continuará el próximo fin de semana con una nueva fecha de las categorías Impares.

La actividad tendrá las siguientes sedes y categorías:

– Club de Amigos (Sports y Bar): Caballeros 5ª.

– El Triunfo: Damas 5ª.

– Las Terrazzas: Damas 7ª.

– Pádel Time: Caballeros 7ª.

De esta manera, la competencia continuará con una nueva jornada que volverá a reunir a jugadores y jugadoras de distintas categorías en los diferentes clubes de la ciudad y de la región.