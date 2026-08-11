La Plata: imputaron al ex intendente Julio Garro por un supuesto loteo ilegal

Política

Buenos Aires, 11 agosto (NA) – El ex intendente de La Plata Julio Garro fue imputado por presunto enriquecimiento ilícito, administración fraudulenta, abuso de autoridad y supuesta violación a los deberes de funcionario público por un desarrollo de loteos “ilegales” para viviendas.

La denuncia fue impulsada por la actual gestión municipal de Julio Alak. También fueron imputados varios ex funcionarios de Garro como el ex secretario de Coordinación, la ex secretaria de Planeamiento María José Botta y la ex directora general de la misma área Marcelo Rogg.

Según pudo reconstruir la Agencia Noticias Argentinas, la causa se inició con una denuncia por parte del gobierno de Alak, actual intendente de la ciudad. Los loteos ilegales alcanzarían los 450.

La denuncia apunta contra irregularidades “gravísimas desobedeciendo la orden expresa del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires de no autorizar urbanizaciones sin la obligatoria convalidación legal y técnica prescripta por la normativa vigente”, entre 2015 y 2023.

GD/KDV