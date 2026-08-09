Con 300 atletas se corrió la maratón por los 100 años de Loma Negra

En la mañana de este domingo se llevó a cabo la «Carrera Paso a Paso» en el marco del centenario de la fábrica Loma Negra. El evento deportivo y comunitario reunió a cerca de 300 corredores y a un nutrido marco de público que se acercó a acompañar la jornada.

La largada tuvo lugar a las 11:00 horas desde la Plaza Libertad de la villa de Loma Negra. La propuesta contó con distancias competitivas de 5K y 10K, además de una modalidad participativa Kids diseñada para los más chicos.

La prueba deportiva estuvo organizada por Carrera Paso a Paso, fiscalizada por el Círculo de Atletas Veteranos de Olavarría (CAVO) y contó con asistencia médica a cargo de TSA Emergencias Médicas. Todos los participantes recibieron su medalla finisher e hidratación, mientras que las categorías competitivas contaron con cronometraje oficial y premiación.

Principales clasificados

10K Masculino:

Leo Landaburu Manuel Aramburu Emanuel Magallanes Diego Ortiz

10K Femenino:

Nazarena Gorosito Yanina Clark Rosana Luisetti Marianela Fernández Jesica Mennon

5K Masculino:

Malco Bulfoni Ezequiel Cáseres Alejandro González Fabricio Barrionuevo Francisco Trebuq

5K Femenino: