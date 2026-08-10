Se presentaron cuatro empresas locales para la licitación de mantenimiento de caminos rurales
En la mañana de este lunes se realizó la apertura de la Licitación Pública N° 22/26 para el mantenimiento rutinario, alteo y reconformado de caminos rurales en el partido de Olavarría. El acto administrativo tuvo lugar en el Salón Blanco del Palacio Municipal y contó con la presencia de funcionarios, entre ellos el director de Licitaciones Ezequiel Lorenzo y el director de Obras Rurales Mariano Arrignón, además de los representantes de las empresas oferentes.
Para esta licitación, impulsada desde la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos, se presentaron cuatro empresas locales: Ancat S.A., Producciones Industriales S.A., Rubén Horacio Sacchi y Atak S.R.L. Tras la verificación de la documentación presentada, las propuestas continuarán en la etapa de análisis técnico y administrativo previo a la adjudicación. El presupuesto total estimado para las obras asciende a $ 2.744.000.000.
Los trabajos proyectados abarcan bacheo, alteo, reconformado, limpieza de cunetas y mantenimiento en caminos primarios, secundarios y terciarios, con el fin de garantizar la transitabilidad y la salida de la producción agrícola e ganadera. Dada la extensión del partido de Olavarría, la traza se dividió en seis zonas de cobertura:
- Zona I: Limitada al sur por la Ruta Provincial 60 (sin incluirla), al norte por los partidos de Daireaux y Bolívar, al este por la antigua traza de la Ruta Nacional 226 y al oeste por General La Madrid. Comprende 251,62 km (131,97 km primarios, 44,55 km secundarios y 75,10 km terciarios).
- Zona II: Limitada al sur por el ejido urbano de Olavarría, al norte por el límite del partido, al este por la Ruta Provincial 226 y al oeste por la antigua traza de la Ruta Provincial 226. Incluye la localidad de Blanca Grande y suma 307,25 km de red vial (61,9 km primarios, 63,55 km secundarios y 181,8 km terciarios).
- Zona III: Limitada al sur por la Zona IV, al norte y este por el límite del partido, y al oeste por la Ruta Provincial 226. Incluye la localidad de Espigas y abarca 166,72 km (7,45 km primarios y 159,27 km secundarios).
- Zona IV: Limitada al sur por el límite del partido, al norte por la Zona II, al este por los partidos de Tapalqué y Azul, y al oeste por la Ruta Nacional 226 y el Enlace Néstor Kirchner. Abarca las localidades de Hinojo, Colonia Hinojo, Sierra Chica, Sierras Bayas, Colonia Nievas y Colonia San Miguel, completando 380,9 km (74 km primarios, 75,3 km secundarios y 231,6 km terciarios).
- Zona V: Limitada al sur por el camino a Pourtalé (incluido), al norte por la Ruta Provincial 60, al este por el ejido urbano de Olavarría y al oeste por General La Madrid. Comprende las estaciones de Pourtalé, Muñoz y Rocha, con 263,5 km de extensión (158,5 km primarios, 51,7 km secundarios y 53,3 km terciarios).
- Zona VI: Limitada al sur por el límite del partido, al norte por el camino a Pourtalé (sin incluirlo), al este por la Zona IV y el ejido urbano, y al oeste por el límite del partido. Abarca Loma Negra, Santa Luisa y Durañona, sumando 373,57 km (101,24 km primarios, 98,2 km secundarios y 174,13 km terciarios).