Bomberos Voluntarios sumó nuevo equipamiento para el Grupo de Rescate Acuático

Este sábado por la tarde llegó al Cuartel Central de Bomberos Voluntarios de Olavarría nuevo equipamiento destinado al Grupo Especial de Rescate Acuático de la institución.

La incorporación contempla 20 nuevos chalecos salvavidas, bolsones de rescate, cuerdas náuticas, kayaks y remos, entre otros elementos destinados a fortalecer la capacidad operativa del grupo y, especialmente, la seguridad de los bomberos voluntarios durante las intervenciones.

El pedido fue realizado por el Grupo Especial, a través del jefe del Cuerpo Activo, al Consejo Directivo de Bomberos Voluntarios de Olavarría. Ante la necesidad planteada, la institución avanzó con la compra del equipamiento, que fue recibido este sábado en el Cuartel Central.

El Grupo Especial de Rescate Acuático, a cargo del comandante general Julio Kolman, trabaja desde marzo junto a la Jefatura en tareas de prevención y preparación ante eventuales fenómenos climáticos que puedan afectar a la región.

Estas acciones se desarrollan además de manera conjunta con el Sistema de Operaciones y Capacitación de la Federación de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Buenos Aires (FABVPBA) y con la Dirección de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires, con sede en La Plata.

Desde la institución remarcaron que todas las medidas adoptadas tienen carácter preventivo y forman parte del trabajo coordinado del sistema unificado de Bomberos de la provincia de Buenos Aires, integrado por Bomberos Voluntarios y la Policía Bonaerense.

Finalmente, Bomberos Voluntarios de Olavarría destacó el acompañamiento permanente de la comunidad, que permite continuar incorporando equipamiento para mejorar las condiciones de seguridad del personal y brindar un mejor servicio ante situaciones de emergencia.

“Agradecemos una vez más a toda la comunidad del partido de Olavarría por el constante apoyo económico para con nuestra institución”, expresaron desde Bomberos.