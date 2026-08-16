“Super Lógico” llega a Olavarría con su tributo a Los Redondos

El próximo viernes 9 de octubre, la banda tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, “Super Lógico”, se presentará en Olavarría bajo la organización de Del Centro Producciones.

El espectáculo comenzará a las 22 horas en Complejo Norte, ubicado en avenida Ituzaingó 4625. La jornada contará además con la actuación de Los Bredda como banda invitada.

El evento será exclusivo para mayores de 18 años. Las entradas ya se encuentran disponibles para la venta a través del sistema Art.

Super Lógico debutó en 2005 durante el festival Chascomús Rock, convirtiéndose en el primer proyecto dedicado a homenajear el repertorio de Los Redondos. Con el tiempo consolidó su presencia en el Teatro Flores, donde suma más de 200 presentaciones, además de recorrer distintos escenarios de la Argentina y realizar un show en el Luna Park en 2023.