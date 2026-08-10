Quedan pocos días para visitar las muestras “A todo Patoruzú” y “Archivos Clasificados” en el Centro Cultural San José

El Municipio de Olavarría, a través de la Subsecretaría de Cultura, invita a la comunidad a recorrer dos exposiciones dedicadas a la historieta argentina: “Archivos Clasificados”, de Roberto “El Negro” Fontanarrosa, y “A todo Patoruzú”, exhibidas en las salas 1 y 2 del Centro Cultural Municipal “San José”.

Ambas propuestas itinerantes forman parte del patrimonio de la Biblioteca Nacional “Mariano Moreno” y se encuentran recorriendo distintos puntos del país.

La muestra “Archivos Clasificados” reúne trabajos de Fontanarrosa que fueron donados por sus herederos, Ediciones de la Flor, Les Luthiers, Quino y la familia de Cipe Lincovsky al Archivo de Historieta y Humor Gráfico Argentinos.

Por su parte, “A todo Patoruzú” anticipa el centenario del personaje creado por Dante Quinterno. La exhibición cuenta con ilustraciones, bocetos originales, copias de imprenta, publicaciones de época y diversos materiales que repasan la trayectoria de la obra.

Las exposiciones podrán visitarse hasta el 21 de agosto, de miércoles a domingos en el horario de 15 a 18.