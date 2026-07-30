Luqiano se presenta en el paseo Jesús Mendía con la canción de la selección argentina

El municipio de Olavarría informó que este domingo 2 de agosto se realizará una presentación musical en vivo en el paseo Jesús Mendía con la participación del artista olavarriense Luqiano.

El músico, actualmente radicado en Miami, interpretará la canción “Selección, yo te sigo”, popularizada por la frase “Favaloro dale fuerzas a mis latidos”, que tuvo repercusión durante las presentaciones de la selección argentina.

La actividad está programada para la tarde del domingo y la convocatoria es abierta a toda la comunidad en el espacio público céntrico.