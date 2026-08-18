Homenaje al Indio Solari: desde este miércoles se pueden retirar las entradas reservadas por MiOlava

Comienza la cuenta regresiva para el Concierto Sinfónico en Homenaje al Indio Solari, que se realizará el próximo domingo 23 de agosto en un Teatro Municipal que se verá colmado, luego de que las ubicaciones se agotaran en pocas horas a través de la plataforma MiOlava.

Quienes realizaron la reserva previa podrán pasar a retirar sus entradas a partir de este miércoles 19 de agosto, de 9 a 18 horas, por la boletería del Teatro Municipal.

El concierto se desarrollará el domingo 23 de agosto a partir de las 20 horas, mientras que la apertura de puertas se concretará a las 19. En el hall de entrada del espacio cultural se llevarán a cabo intervenciones artísticas y pintura en vivo a cargo del artista local “Carly” Iglesias.

La presentación tendrá en escenario a la Orquesta Sinfónica Municipal “Mario Patané” junto al Ensamble de Rock, integrado por docentes de la Escuela Municipal de Música. Además, participarán como artistas invitados “Toti” Romero, Agustín Begue, Maribel García y el coro Seirilerilan, quienes recorrerán parte del universo artístico del músico.

La propuesta combinará la música nacional con el talento de la Orquesta Sinfónica Municipal y los músicos invitados para abordar el repertorio de Solari desde una nueva dimensión musical.