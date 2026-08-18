Gran actuación de Olavarría en el Nacional de Menores de Pádel

La delegación de la Asociación Civil Olavarriense de Pádel (ACOP) tuvo una destacada actuación durante el fin de semana en el Nacional de Menores disputado en la ciudad de La Plata. El representativo de la Región 1 de la provincia de Buenos Aires estuvo integrado por jugadores y jugadoras de Olavarría, Azul, Bolívar, Monte Grande, Banfield y Lobos.

El certamen reunió a delegaciones de distintas provincias, entre ellas Chubut, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Corrientes y Río Negro. En la competencia por equipos, Entre Ríos se quedó con el primer puesto con 59 puntos, mientras que la Región 1 de Buenos Aires, representando a la ACOP, obtuvo el segundo lugar.

Entre los principales resultados se destacaron los títulos conseguidos por las hermanas Francina y Pierina Nagel, campeonas en 7ª categoría femenina; Joaquín Molina y Alejo Hasain (Banfield/Monte Grande), campeones en Cadete 6ª Sub 14; y Eliseo Minvielle y Benjamín Ortiz, de Azul, campeones en Cadete 7ª Sub 14.

También alcanzaron el subcampeonato Sara Irazábal y Bardi Nica Martina, en Juveniles Femenino 5ª; Milo Leal y Joaquín Bianchini, en Precadetes 7ª Sub 12; y Simón Bruni y Mateo Mañero, en Sub 10 categoría Infantil.

En tanto, llegaron hasta las semifinales las parejas conformadas por Victoria Buey y Brittany Barzola; Francisco Buey y Nahuel Bianchini; Guarrochena Seba y Gómez Mateo; y Ángel y García Simón.

Los representantes de la delegación también tuvieron participación hasta los cuartos de final: Melivilu Luka y Ramallo Santina; Del Zotto Joaquín y Fernández Alejo; y Herrera Benjamín y Bucciarelli Simón.

Además, formaron parte del equipo las parejas de Bolívar Amadeo Albanese y Stefani Borelli, en Cadete 6ª Sub 14; Juan Martín Liompart y Benjamín Silverii, en Escuelita D2; y Oliver Blua y Tiago Rodríguez, en Juveniles 7ª.

Desde la ACOP destacamos el acompañamiento recibido durante los últimos meses para poder concretar el viaje, desde las actividades de recaudación como el parripollo y las rifas, hasta el aporte de cada jugador y jugadora que participa habitualmente de los torneos.

El Nacional dejó un balance positivo para la delegación olavarriense por el segundo puesto obtenido a nivel colectivo, los títulos alcanzados y el trabajo compartido entre deportistas, familias, escuelas, profesores y dirigentes.