La lista amarilla recibió al Jefe del área comercial de Coopelectric

Integrantes de la Lista Amarilla recibieron en su sede de sarmiento cabral 3332 a Gabriel Laborde, jefe del Área Comercial de Coopelectric, para repasar el funcionamiento de la atención al usuario y las diferentes herramientas disponibles para el público.

«Este encuentro con nuestros delegados y referentes nos permite coordinar criterios de trabajo y seguir afianzando los canales de atención, buscando siempre dar respuestas rápidas y eficientes a todos los vecinos en los barrios», expresaron desde la agrupación.

Durante la reunión se abordaron temas clave como facturación, altas de servicios, gestión de subsidios y el funcionamiento general del área, fortaleciendo la labor que se lleva adelante a diario desde cada sector.

Desde la Lista Amarilla ratificaron el compromiso de seguir trabajando cerca de cada vecino, impulsando una gestión abierta, eficiente y presente en todo Olavarría.