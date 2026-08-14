Se suspendió el show de la murga Falta y Resto en Olavarría

La presentación del espectáculo «Murgotan» de la emblemática murga uruguaya Falta y Resto fue suspendida por razones de fuerza mayor, según informaron los propios organizadores a través de un comunicado oficial.

Desde la agrupación explicaron que la decisión responde a inconvenientes de producción y a motivos de salud que afectaron a integrantes del plantel, lo que obligó a postergar la gira prevista por la Argentina.

«Razones entre las que se encuentran motivos sanitarios que han mermado el poderío del plantel así como inconvenientes en la producción de los espectáculos. Nos vemos obligados a postergar la realización de nuestra gira por la hermana república Argentina. Seguimos trabajando para concretar dicha gira cuando el tiempo y la salud de nuestros integrantes nos lo permitan», detallaron en el comunicado.

Asimismo, enviaron un mensaje a su público: «Un abrazo enorme a nuestros hermanos argentinos. Seguramente el reencuentro será maravilloso. Con la alegría y el optimismo de siempre. Nos volvemos a reencontrar. Salud!».