Golpe comando en Olavarría: maniataron a un empresario y escaparon en un Mustang

Un empresario hotelero de Olavarría (46) fue víctima de un violento robo en su vivienda del barrio Mariano Moreno, mientras gran parte del personal policial de la ciudad estaba en el incendio del edificio ocurrido anoche en Moreno y Dorrego. Dos delincuentes armados ingresaron al domicilio, lo redujeron y lo maniataron con precintos durante más de una hora y media.

Según pudo saber En Línea Noticias, los asaltantes se llevaron una suma superior a los 6 millones de pesos, además de teléfonos celulares y otros elementos personales. Luego escaparon a bordo de un Ford Mustang de propiedad de la víctima.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en calle Grimaldi al 2600. De acuerdo con información a la que accedió este medio, los delincuentes tenían sus rostros cubiertos y exhibieron un arma de fuego durante el asalto.

Tras la denuncia al 911, las cámaras municipales detectaron el vehículo en distintos sectores de la ciudad. Finalmente, el Ford Mustang fue encontrado abandonado a la vera de la Ruta Nacional 226, a la altura del kilómetro 310, por efectivos de Patrulla Rural.

Personal policial preservó la escena del robo y convocó a Policía Científica para realizar las pericias correspondientes. Las actuaciones fueron remitidas a la Comisaría Primera de Olavarría, por razones de jurisdicción.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 7. Por el momento, no hay personas detenidas y se procura identificar a los dos autores del hecho. La información oficial consignó el robo de dinero en efectivo sin precisar el monto, mientras continúa la investigación para determinar el valor exacto de lo sustraído.