Parte oficial del Incendio en el edificio: 12 personas debieron ser trasladadas al Hospital Municipal

Un total de 12 personas —nueve adultos y tres menores de edad— fueron trasladadas al Hospital Municipal «Dr. Héctor Cura» tras el incendio registrado durante la madrugada de este viernes en el edificio Skyview, ubicado en la intersección de Dorrego y Moreno. Según el parte oficial de salud de las 3:53, todos los asistidos se encuentran estables.

El alerta ingresó a las 2:16, momento en que se desplegó un operativo sanitario que incluyó el envío de cuatro ambulancias: unidades de Guardia de Adultos, Sierra Chica, TSA y EMO.

En forma paralela, cinco dotaciones con alrededor de 30 bomberos voluntarios trabajaron en el lugar para controlar el fuego, que se originó en una habitación de un departamento del octavo piso. Los efectivos debieron utilizar la autobomba con escalera mecánica para ingresar por el balcón de la vivienda y concretar la sofocación del incendio, así como la evacuación preventiva de los residentes.

El personal médico y de emergencias asistió a los vecinos en la ex estación de servicio de la zona antes de disponer los traslados correspondientes. En las tareas de contención colaboraron también Defensa Civil, Policía y Protección Ciudadana.