Al menos cuatro personas derivadas al hospital por un incendio en un octavo piso en Dorrego y Moreno

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Un incendio en un edificio del centro de Olavarría obligó a evacuar durante la madrugada de este viernes a todos los habitantes del inmueble ubicado en Dorrego y Moreno. El fuego se inició en una habitación del octavo piso y demandó el trabajo de cinco dotaciones de bomberos, con alrededor de 30 hombres. El siniestro quedó controlado cerca de las 3.23, según la información consignada en el lugar por En Línea Noticias.

Varias personas presentaron síntomas de intoxicación por inhalación de humo y fueron asistidas en un punto de concentración instalado en una vieja estación de servicio YPF, ubicada frente al edificio. De manera preliminar, entre cuatro y cinco vecinos fueron trasladados al Hospital Municipal Héctor Cura. Una de esas personas habría sufrido quemaduras.

Cómo fue el incendio en el edificio de Dorrego y Moreno

El fuego comenzó en una habitación de un departamento ubicado en el octavo piso del edificio, lo que generó una urgente evacuación de todos sus habitantes. Aunque las llamas no fueron intensas dentro del departamento afectado, la presencia de materiales combustibles provocó una gran cantidad de humo y generó temor entre los vecinos.

Los primeros bomberos llegaron con la unidad 16 del Cuartel Central de Olavarría, a cargo del oficial Gastón Vizzolini. Debido a la altura del departamento y a las dificultades para acceder al lugar, se solicitó rápidamente apoyo de más efectivos y la presencia de la autobomba con escalera mecánica.

El despliegue de la escalera permitió que los bomberos ingresaran por un balcón del departamento siniestrado. Desde ese sector, algunas personas habían pedido ayuda antes de ser evacuadas. Una vez dentro, los efectivos lograron acceder al inmueble y terminar de controlar el foco.

Cinco dotaciones y alrededor de 30 bomberos trabajaron en el lugar

El operativo contó con cinco dotaciones de bomberos y una cantidad estimada en alrededor de 30 hombres. Durante la intervención también participaron móviles policiales y personal de Protección Ciudadana, que colaboraron con la evacuación y las tareas de seguridad.

Alrededor de una hora y media después de iniciado el incendio, el personal del Cuartel Central comenzó a replegarse. Se retiró la escalera mecánica y la mayoría de las dotaciones, aunque quedó una unidad en el lugar como prevención ante la posibilidad de que las llamas se reavivaran.

Después de controlar el fuego, bomberos y policías realizaron una recorrida departamento por departamento para confirmar que no quedaran personas dentro del edificio y que el siniestro estuviera completamente controlado.

Evacuados y personas trasladadas al Hospital Héctor Cura

Los vecinos evacuados fueron concentrados en la antigua estación de servicio cerrada de YPF. Allí recibieron atención de personal médico del Hospital Municipal Héctor Cura y de servicios privados de salud que se presentaron en el lugar.

La información disponible durante la madrugada indicó que entre cuatro y cinco personas fueron trasladadas al hospital municipal. Una de ellas habría presentado quemaduras, mientras que otras fueron asistidas por síntomas vinculados con la inhalación de humo.

El operativo sanitario incluyó alrededor de seis ambulancias, según la información consignada en el lugar. Entre ellas había unidades del servicio de salud pública municipal y vehículos de empresas privadas que brindaron apoyo durante la emergencia.

Hasta el momento de la cobertura no se conocía el listado oficial de las personas evacuadas ni de aquellas que fueron derivadas al hospital. Los datos sobre la cantidad de trasladados eran preliminares y podían modificarse con la información posterior de las autoridades sanitarias.

Participación de Defensa Civil y Seguridad

Al lugar también concurrieron el director de Defensa Civil de la Municipalidad de Olavarría, licenciado Adrián Guevara, y el secretario de Seguridad del municipio, Elías Quintas.

Los funcionarios acompañaron el operativo desplegado por bomberos, policías, personal sanitario y agentes de Protección Ciudadana. La prioridad fue evacuar a los habitantes del edificio, asistir a quienes presentaban síntomas por inhalación de humo y verificar que no quedaran personas dentro de los departamentos.

A las 3.23 de la madrugada, el incendio ya había sido controlado. En ese momento permanecía una dotación de bomberos en prevención, mientras continuaban las verificaciones en el edificio para descartar nuevos riesgos.