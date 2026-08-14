El Municipio intimará al profesional de la instalación eléctrica tras el incendio en Dorrego y Moreno

El Municipio de Olavarría inició un expediente administrativo e intimará al profesional interviniente en la instalación eléctrica del edificio ubicado en la intersección de Dorrego y Moreno, con el objetivo de requerir documentación sobre las obras ejecutadas y determinar si se realizaron modificaciones posteriores al proyecto original.

A partir de la información que aporte el profesional, las áreas de Defensa Civil y Obras Particulares realizarán inspecciones para contrastar el estado actual de la estructura con los antecedentes radicados en la Comuna. En caso de detectar irregularidades o situaciones de riesgo para los habitantes, las autoridades indicaron que se adoptarán medidas preventivas y se evaluará realizar la denuncia penal correspondiente ante la Justicia.

Antecedentes del inmueble

Según los registros oficiales, la propiedad cuenta con un plano de obra correspondiente al año 2009 y con presentaciones de modificaciones registradas en los años 2020 y 2024.

Asimismo, el inmueble funcionó como un apart hotel hasta el año 2017, fecha en la que se otorgó la última habilitación municipal para ese rubro commercial. Posteriormente, la propiedad dejó de operar comercialmente y los departamentos pasaron a destinarse al alquiler residencial. Desde el Municipio explicaron que el alquiler de unidades habitacionales no requiere de una habilitación comercial, aunque permanece sujeto a las normativas edilicias y de planos vigentes ante la dirección de Obras Particulares.

Durante la emergencia originada por el fuego, la intervención en el lugar estuvo a cargo de Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, personal del sistema de Salud y la secretaría de Protección Ciudadana.