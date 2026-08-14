Carlos Rodolfo Degenhart (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 13 de agosto de 2026 a los 68 años de edad.

Su esposa Emilce Edel Paris; sus hijos Carlos, Luján, Alejandra y Axel; sus nietos Kevin, Camila, Daiana, Brenda, Lucrecia, Alma y Ose; su bisnieto Oliver; sus hijos políticos Norberto, Cristian y Liliana; su nieto político Fernando y demás deudos participan su fallecimiento.

Nació en Olavarría, vivía en el barrio Villa Mailín y era jubilado.

Sus restos no serán velados y tampoco se realizará responso. La inhumación se llevará a cabo en el Crematorio Pinos de Paz este viernes 14 de agosto a las 15:30.

Servicio adherido a Coopelectric.