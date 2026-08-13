Cristian Maximiliano Ríos “El Loco” (Q.E.P.D.) Falleció en Monte Grande el día 12 de agosto de 2026, a los 49 años de edad. Su esposa Luján Pagano; sus hijas: Sofía y Valentina Ríos Pagano; sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, departamento “C”, jueves 13/08 de 14:00 a 01:00 del viernes 14/08. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Crematorio Pinos de Paz, día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric.