Se realizó la feria regional de educación, artes, ciencias y tecnología en el CEMO

Imágenes Mauricio Latorre

Con la participación de docentes y estudiantes de los distritos de Olavarría, Azul, Bolívar y Tapalqué, se llevó a cabo una nueva edición de la Feria Regional de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología de la Región 25 en las instalaciones del Centro de Exposiciones Municipal de Olavarría (CEMO).

El encuentro contó con la presentación de 133 proyectos desarrollados por más de 109 instituciones educativas de gestión pública y privada. Las propuestas abarcaron diversas áreas del conocimiento, entre las que se incluyeron ambiente social y natural, prácticas del lenguaje, matemáticas, educación física, ingeniería y tecnología, derecho y ciudadanía, ciencias naturales, ciencias sociales, artes, educación tecnológica y emprendedurismo.

La referente regional de actividades científicas, tecnológicas y educativas, Gisela Croce, destacó el trabajo llevado a cabo durante la jornada y el recorrido realizado en las instancias distritales previas. «Es uno de los eventos más esperados en la región, el poder encontrarnos en este lugar donde todos los proyectos están físicos, se democratizan los conocimientos y se comparten experiencias», expresó. Asimismo, agradeció el compromiso de los alumnos, familias, docentes, directivos y del equipo de inspección.

Durante el acto formal de apertura, estuvieron presentes la inspectora jefa regional de gestión estatal, Marta Casanella; la inspectora jefa regional de gestión privada, Romina Altafini; el inspector jefe distrital de Olavarría, Julio Benítez; y la consejera escolar Florencia Díaz, entre otras autoridades educativas y locales.

En la apertura se destacó también la colaboración de los municipios de la región para garantizar el traslado y la participación de las delegaciones. Durante los discursos institucionales, se remarcó el valor del espacio escolar como ámbito de encuentro pedagógico, construcciones colectivas y fortalecimiento de la educación pública.