Movimientos diocesanos: Salaberry designó nuevos párrocos y destinó a un sacerdote al Obispado
El obispo de la Diócesis de Azul, Mons. Hugo Manuel Salaberry SJ, dispuso una serie de movimientos y nuevos destinos pastorales para sacerdotes de la comunidad diocesana.
Según se informó oficialmente, el padre Esteban Daniel Gennuso fue nombrado párroco de la parroquia San Carlos Borromeo, de Bolívar.
Por su parte, el padre Tomás Rodríguez fue designado párroco de las parroquias Cristo Rey, de Urdampilleta, y Jesús Crucificado, de Pirovano.
En tanto, el padre Alejandro Boudgouste fue destinado al Obispado, donde ejercerá tareas en la Junta de Educación Católica, organismo que además preside.
Desde la Diócesis solicitaron a la comunidad que encomiende a los sacerdotes en sus nuevos destinos y expresaron un saludo “en Jesús peregrino de esperanza”.