Movimientos diocesanos: Salaberry designó nuevos párrocos y destinó a un sacerdote al Obispado

Alejandro Boudgouste al Obispado

El obispo de la Diócesis de Azul, Mons. Hugo Manuel Salaberry SJ, dispuso una serie de movimientos y nuevos destinos pastorales para sacerdotes de la comunidad diocesana.

Según se informó oficialmente, el padre Esteban Daniel Gennuso fue nombrado párroco de la parroquia San Carlos Borromeo, de Bolívar.

Esteban Daniel Gennuso a Bolívar

Por su parte, el padre Tomás Rodríguez fue designado párroco de las parroquias Cristo Rey, de Urdampilleta, y Jesús Crucificado, de Pirovano.

En tanto, el padre Alejandro Boudgouste fue destinado al Obispado, donde ejercerá tareas en la Junta de Educación Católica, organismo que además preside.

Tomás Rodríguez a Urdampilleta y Pirovano

Desde la Diócesis solicitaron a la comunidad que encomiende a los sacerdotes en sus nuevos destinos y expresaron un saludo “en Jesús peregrino de esperanza”.