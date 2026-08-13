León, el proveedor convertido en funcionario: «De transparente esto no tiene nada” 

Así arremetió el concejal de la Unión Cívica Radical, Francisco González, sobre la designación de Gabriel León como Subsecretario de Gestión y Control de Obras Públicas, quien todavía figura como proveedor municipal.

En la mañana de este jueves se llevó adelante la 10° Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Deliberante, en la que el concejal de la Unión Cívica Radical de Olavarría, Francisco González, se refirió a la designación de Gabriel León como Subsecretario de Gestión y Control de Obras Públicas del Municipio, quien en la actualidad todavía figura como proveedor municipal a través de su empresa Lecon SRL.

En este sentido, el edil radical señaló que “nos invade la preocupación y nos llama también la atención la designación de un proveedor municipal que desde que asumió la gestión actual ha cobrado más de 1.000 millones de pesos por parte del Municipio de Olavarría”.

Además, añadió que “nos enteramos por los medios que el 4 de agosto fue designado como Subsecretario de Gestión y Control de Obras Públicas, donde mucho trabajo no va a tener porque muchas obras no hay en Olavarría actualmente. Pero bueno, se creó este lugar para que Gabriel León asuma ese rol, siendo que aún figura como proveedor municipal”.

En esta misma línea, señaló: “Lo que más llama la atención es que hay dos decretos firmados por Maximiliano Wesner, Mercedes Landívar, Eugenia Bezzoni y Orfel Fariña diciendo que correspondía otorgarle mayor cantidad de fondos a quien hoy designan como funcionario”.

Y arremetió: “Perdonenme, pero de transparente esto no tiene nada. Cuando se indignaban porque había un concejal que era proveedor municipal, tengo que pensar que era una indignación selectiva porque ya no se indignan más”.

“Si efectivamente Lecon SRL ya no es más proveedor municipal, está bien y es lo que corresponde, pero acá evidentemente hay cuestiones que están bastante alejadas de la transparencia. Ojalá se pueda aportar un poquito de claridad a este Pedido de Informes”, sostuvo.

“Esperamos que el Municipio demuestre transparencia en sus designaciones, porque finalmente quien va a estar controlando la obra pública del Municipio de Olavarría es quien hasta hace muy poquito ejecutaba muchas de ellas”, cerró.