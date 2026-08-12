Frente al silencio del Ejecutivo, concejales quieren saber qué pasó con la licitación de Hemodinamia

El futuro del servicio de Hemodinamia del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura” llegará este jueves al recinto del Concejo Deliberante, después de semanas de silencio oficial por parte del Departamento Ejecutivo sobre el resultado de la licitación que concesionó ese vital servicio.

Los bloques PRO y Juntos por Olavarría presentaron el Expediente 269/26 H.C.D., un pedido de informes referido a la Licitación Pública 16/26, convocada por el Municipio para llevar adelante una nueva concesión del servicio. La iniciativa será tratada sobre tablas durante la sesión.

El pedido de los concejales pone bajo la lupa un proceso cuyo resultado no fue informado públicamente por el Ejecutivo. Desde que se llevó adelante la licitación, el Municipio no dio a conocer oficialmente quiénes participaron, cómo fue evaluada la documentación presentada ni si hubo una adjudicación.

La falta de información adquiere especial relevancia por las características de la concesión y, fundamentalmente, porque el proceso implica un cambio histórico para el servicio.

Después de tres décadas, CICO dejará Hemodinamia

Uno de los datos centrales que rodean la licitación es la salida de CICO, institución que durante más de 30 años estuvo al frente del servicio de Hemodinamia del Hospital Municipal.

Como informó En Línea Noticias en julio, CICO decidió no presentarse a la nueva licitación.

La institución había adquirido el pliego de la convocatoria, pero finalmente resolvió no participar. Según se había informado, desde CICO se habían realizado planteos y pedidos de información vinculados con las condiciones establecidas para la nueva concesión.

De esta manera, cualquiera sea el resultado de la licitación, el servicio atraviesa un punto de inflexión: por primera vez en más de tres décadas, CICO dejará de estar a cargo de la Hemodinamia del Hospital Municipal.

Se trata de un cambio de peso para una prestación de alta complejidad que ocupa un lugar estratégico dentro de la atención cardiovascular en Olavarría.

Una concesión de 15 años

La Licitación Pública 16/26 no plantea una solución transitoria. Por el contrario, establece una concesión por 15 años, con posibilidad de una prórroga de otros dos.

Entre las condiciones fijadas por el Municipio se encuentra la obligación del futuro concesionario de construir una nueva sala de Hemodinamia dentro del Hospital Municipal, con una superficie mínima de 200 metros cuadrados.

También se contempla la incorporación de equipamiento digital específico y la obligación de garantizar la prestación del servicio durante las 24 horas, todos los días del año.

El esquema previsto incluye además la atención de emergencias cardiovasculares y la realización de procedimientos de alta complejidad, entre ellos implantes de marcapasos.

En materia económica, el concesionario deberá abonar al Municipio un canon mensual mínimo equivalente al 2% de la facturación, porcentaje que podrá ser mejorado de acuerdo con la oferta presentada durante el proceso licitatorio.

El interrogante que ahora llega al Concejo

A pesar de la trascendencia de la concesión, el Ejecutivo municipal no comunicó públicamente el resultado de la licitación.

Ese silencio es precisamente el que ahora busca romper el pedido de informes que será tratado este jueves.

Los concejales pretenden conocer qué ocurrió con la Licitación Pública 16/26, cuáles fueron las ofertas presentadas, cómo avanzó el procedimiento y cuál es la situación actual de la futura concesión de Hemodinamia.

El expediente llevará así al Concejo Deliberante una cuestión que En Línea Noticias viene siguiendo desde hace semanas y que, hasta ahora, se mantuvo sin definiciones públicas por parte del Ejecutivo.

El interrogante no es menor: detrás de una licitación cuyo resultado todavía no fue comunicado oficialmente se encuentra el futuro de un servicio esencial del Hospital Municipal y el cierre de una etapa de más de 30 años, marcada por la presencia de CICO al frente de la Hemodinamia.

Este jueves, el Concejo buscará que el Ejecutivo dé respuestas sobre qué pasó con la licitación y, sobre todo, quién estará finalmente a cargo de un servicio que atraviesa uno de los cambios más importantes de su historia reciente.