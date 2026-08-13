Inseguridad: Robaron un tanque de agua de mil litros del Colegio Industrial

Un tanque de agua de mil litros fue sustraído durante la tarde del establecimiento del Colegio Industrial de Olavarría, ubicado sobre avenida Del Valle al 5200.

El hecho fue constatado durante la tarde y denunciado ante la Policía.

Los delincuentes se llevaron el tanque sin ejercer violencia.

Se trata de un tanque de color marrón claro, aunque no se pudo precisar la marca.

La investigación quedó a cargo de la UFI N° 7.

Personal del Gabinete Táctico Operativo de la Comisaría Segunda de Olavarría trabaja para esclarecer el hecho e identificar a los responsables.

La causa fue caratulada como hurto.