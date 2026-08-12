Detuvieron a dos hombres por provocar disturbios

Dos hombres, de 34 y 39 años, fueron detenidos este martes en Olavarría luego de protagonizar un episodio de alteración del orden en la vía pública.

El procedimiento fue realizado por personal del Comando de Patrulla tras un llamado al 911 que alertó sobre la situación en inmediaciones de 9 de Julio y Necochea.

Al arribar al lugar, los efectivos procedieron a detener a ambos hombres, quienes, según se informó, se encontraban en aparente estado de ebriedad, a los gritos y alterando el orden en la vía pública.

La causa fue caratulada como infracción a los artículos 72 y 74 inciso “a” de la Ley 8031/73 y quedó a disposición del Juzgado Correccional de Olavarría.

Los dos detenidos fueron trasladados y quedaron alojados en la Subcomisaría de Loma Negra.