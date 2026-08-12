Aprehendieron a un joven de 18 años que tenía un pedido de paradero activo

Un joven de 18 años fue aprehendido este martes en Olavarría luego de que un control policial permitiera establecer que sobre él pesaba un pedido de paradero activo.

El procedimiento fue realizado por personal de Motopolicías de la Policía Local en inmediaciones de Ruta 226 y Cerrito.

Según se informó, los efectivos interceptaron al joven y, tras consultar sus datos en el sistema informático policial, constataron que registraba un “Paradero Activo”.

El joven fue trasladado a una dependencia policial para cumplimentar los recaudos legales correspondientes.

La intervención quedó a cargo de la UFI N° 17