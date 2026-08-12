FeLCO 2026: el Festival Latinoamericano de Cine de Olavarría anunció su selección oficial

El Festival Latinoamericano de Cine de Olavarría (FeLCO) confirmó la selección oficial de películas que formarán parte de su cuarta edición, que se desarrollará del 17 al 20 de septiembre con el Teatro Municipal como sala principal y distintas propuestas en otros espacios de la ciudad.

En esta edición, el festival reunirá producciones de Argentina, Venezuela, Colombia, Brasil, Uruguay, Perú, Cuba y México. La competencia oficial estará integrada por 14 largometrajes y 28 cortometrajes, seleccionados entre las más de 450 producciones recibidas durante la convocatoria.

La organización dio a conocer los títulos que competirán a través de las redes sociales y el sitio oficial del festival.

El jurado estará conformado por ocho especialistas, divididos en dos equipos según las categorías. La competencia de largometrajes será evaluada por Andrés Habegger, director documentalista y docente; Romina Tamburello, directora y guionista; Leandro Listorti, director y guionista; y José Tripodero, licenciado en crítica de artes y docente.

En la categoría de cortometrajes, el jurado estará integrado por Ezequiel Martínez Marinaro, director y guionista; Camila Pareryra, directora de fotografía; Carla Martínez, docente y coordinadora del Espacio INCAA Tandil; e Ivana Roldán, creadora de contenido sobre cine y series.

Desde la organización destacaron que esta edición alcanzó un récord de convocatoria.

“Este año hubo récord de convocatoria, llegaron más de 450 producciones entre cortos y largos. Estamos realmente muy felices de que los realizadores de Argentina y de distintos países confíen en el FeLCO como un lugar para proyectar sus piezas”, señalaron.

Producción audiovisual en las escuelas

El FeLCO volverá a contar con el Módulo Escuelas, una propuesta destinada a promover la producción audiovisual en establecimientos secundarios.

Según se informó, alrededor de 15 instituciones educativas participaron de esta sección y presentaron más de 40 producciones.

Además, el festival mantendrá las proyecciones accesibles para personas sordas, una propuesta que ya estuvo presente en ediciones anteriores.

La programación completa, con el cronograma de funciones, horarios, invitados y actividades complementarias, será anunciada durante las próximas semanas.

Todas las actividades del festival tendrán entrada libre y gratuita.

El FeLCO cuenta con el apoyo del Municipio de Olavarría, el Centro de Empleados de Comercio de Olavarría, la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría, Flixxo y Café Vega.

La información sobre la programación y las novedades del festival se puede consultar en sus redes sociales y sitio oficial.

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Sitio oficial del FeLCO