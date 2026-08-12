Eduardo Rodríguez acompañó a Kicillof en la inauguración del nuevo Centro de Operaciones de AUBASA
El gerente de Relaciones Institucionales de AUBASA, Eduardo Rodríguez, participó este martes de la inauguración del nuevo Centro de Operaciones de la empresa sobre la Autopista Buenos Aires-La Plata, actividad que contó con la presencia del gobernador bonaerense Axel Kicillof.
Durante la jornada, Rodríguez destacó la importancia de la nueva infraestructura y señaló que se trata de una incorporación estratégica para fortalecer la seguridad vial y mejorar la gestión del tránsito en las rutas y autopistas bonaerenses.
“Hoy en AUBASA recibimos al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, para inaugurar el nuevo Centro de Operaciones sobre la Autopista Buenos Aires-La Plata de AUBASA”, expresó Rodríguez.
Según explicó, el espacio incorpora tecnología de última generación y apunta a optimizar la gestión del tránsito y fortalecer la asistencia a quienes utilizan diariamente las rutas y autopistas de la provincia.
“Es una infraestructura estratégica que incorpora tecnología de última generación para fortalecer la seguridad vial, optimizar la gestión del tránsito y mejorar la asistencia a los miles de usuarios que diariamente circulan por las rutas y autopistas de la provincia de Buenos Aires”, agregó.
La actividad contó con la participación de autoridades provinciales y de AUBASA, en el marco de las políticas vinculadas a la seguridad vial y la gestión de los corredores viales bonaerenses.