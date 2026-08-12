La advertencia de Kreplak: “Es tres veces más probable suicidarte a que te maten”

El Ministro mostró su preocupación por el aumento de casos de suicidio.

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, expresó su preocupación por el incremento de los suicidios en Argentina y advirtió sobre el impacto de la situación económica y la falta de perspectivas entre los jóvenes.

En declaraciones periodísticas, el funcionario sostuvo que el suicidio se convirtió en una de las principales causas de muerte entre las personas jóvenes de entre 15 y 35 años y planteó una comparación que busca dimensionar la gravedad de la problemática: “Es tres veces más probable suicidarte a que te maten”.

Kreplak señaló que los datos oficiales muestran un escenario que considera “muy preocupante” y afirmó que la cantidad anual de suicidios supera la suma de los homicidios y las muertes provocadas por accidentes de tránsito.

Para el ministro bonaerense, se trata además de una problemática que permanece prácticamente invisibilizada. “Es un tema muy grave y está prácticamente silenciado”, sostuvo.

La situación de los jóvenes

Al analizar las posibles causas del fenómeno, Kreplak hizo referencia a distintos estudios realizados a nivel internacional y señaló que la situación socioeconómica, la falta de perspectivas y el contexto de época constituyen factores que deben ser abordados.

En ese sentido, consideró necesario ampliar la mirada sobre la problemática y desarrollar políticas específicas que permitan intervenir antes de que las situaciones de sufrimiento se transformen en crisis.

El ministro también cuestionó las políticas implementadas por el Gobierno nacional en materia de salud mental y manifestó su preocupación por lo que considera un retroceso en programas y recursos destinados a la atención.

“Me preocupa muchísimo la ausencia absoluta de política sanitaria por parte del Estado nacional”, afirmó Kreplak, quien sostuvo que existen dificultades vinculadas con la falta de recursos, capacitación, medicamentos y programas específicos de salud mental.

Reclamo de organizaciones ante la CIDH

La preocupación expresada por Kreplak se da en un contexto en el que distintas organizaciones vinculadas con el derecho a la salud vienen cuestionando el impacto de las políticas de ajuste sobre el sistema sanitario.

El pasado 3 de agosto, la Fundación Soberanía Sanitaria, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), Fundación Huésped y Fundación Grupo Efecto Positivo participaron de una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Durante esa presentación, las organizaciones denunciaron el deterioro de distintas políticas públicas sanitarias y señalaron dificultades en el acceso a medicamentos, vacunas, tratamientos para personas con VIH, servicios de salud mental, pensiones por discapacidad y políticas de cuidados.

También plantearon ante la CIDH que el ajuste presupuestario produjo un impacto especialmente fuerte sobre personas mayores, personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes y quienes atraviesan enfermedades crónicas.

Entre los aspectos señalados durante la audiencia estuvieron la reducción en la distribución de medicamentos, demoras en el otorgamiento de pensiones por discapacidad, dificultades para acceder a tratamientos contra el VIH, la tuberculosis y la hepatitis C, además del desfinanciamiento de políticas de salud mental.

Las organizaciones solicitaron finalmente a la CIDH que inste al Estado argentino a restablecer las políticas públicas desmanteladas y reparar los daños que, según denunciaron, fueron ocasionados por las medidas adoptadas.

La discusión vuelve a poner en primer plano una problemática que, como advirtió Kreplak, atraviesa especialmente a los jóvenes y que requiere políticas de prevención, atención y acompañamiento sostenidas en el tiempo.

Si vos o alguien que conocés atraviesa una situación de crisis

Ante una situación de sufrimiento emocional o una crisis de salud mental, se puede solicitar asistencia a través de la línea 0800-999-0091, disponible las 24 horas.